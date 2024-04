11 pilsētās, tostarp Ogres novadā, atgriežas akcija "Dod riepām otru dzīvi"

Lai veicinātu iedzīvotāju atbildību un uzlabotu pieejamību pareizai nolietotu riepu utilizācijai, AS "AJ Power Recycling" sadarbībā ar SIA "3R" un reģionālajiem atkritumu apsaimniekotājiem SIA "Ķilupe", SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", SIA "Bauskas novada komunālserviss", SIA "AAS "Piejūra"" līdz pat 2. jūnijam rīko vides akciju "Dod riepām otru dzīvi", kuras laikā iedzīvotājiem iespējams bez maksas nodot nolietotās vieglo automašīnu riepas. Vides akcija norisināsies Bauskā, Iecavā, Tukumā, Talsos, Kandavā, Kuldīgā, Ogrē, Skrīveros, Koknesē, Lielvārdē un Madlienā.

Riepu bezmaksas nodošanas akcijas ir viens no veidiem, kā mudināt autovadītājus utilizēt riepas videi draudzīgā veidā. Vides kampaņa sezonāli tiek organizēta jau no 2017. gada, un ikgadējie dati pierāda, ka autovadītājiem ir pieaugoša interese atbildīgi atbrīvoties no vecajām riepām, ja tiek nodrošināta bezmaksas riepu nodošanas iespēja. 2023. gada kampaņas laikā autovadītāji otrreizējai pārstrādei nodeva gandrīz 25 tūkstošus nolietotu riepu.

Riepu pārstrāde samazina negatīvo ietekmi uz vidi un sniedz iespējas iegūto materiālu izmantot otrreizēji. Pārstrādei savāktās riepas var tikt pārvērstas granulās, ko plaši izmanto sporta laukumu segumu ražošanā, celtniecībā, ceļu būvē, dažādu paliktņu, paklājiņu izgatavošanā un citur.

"Nolietotās riepas noteikti nevajadzētu izmest kopā ar citiem atkritumiem vai arī atbrīvoties, izmetot tās dabā. Riepas ir videi kaitīgas preces, tāpēc to utilizēšana ir jāuztic pārstrādes uzņēmumiem. Priecājamies, ka ikgadējā vides akcija uzrāda aizvien labākus rezultātus. Atbildīgo automašīnu īpašnieku skaits ar katru gadu aug, un līdz ar to vide mums apkārt kļūst tīrāka un drošāka. Ar kampaņas norisi riepu utilizāciju padarām ērti pieejamu plašam iedzīvotāju skaitam, jo tieši bezmaksas nolietoto riepu nodošanas iespējas ir tās, kas stimulē atbildīgu riepu apsaimniekošanu," stāsta AS "AJ Power Recycling" valdes loceklis Uldis Skrebs.

Ogres novadā nolietotās vieglo automašīnu riepas bez maksas tiks pieņemtas SIA "Ķilupe" šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos: no 6. līdz 12. maijam Ogrē, Akmeņu ielā 43B, savukārt no 27. maija līdz 2. jūnijam - Lielvārdē, Dravnieku ielā 9C, un Madlienā, "Šķirotavā".

Akcijas periodā no vienas automašīnas iespējams nodot vienu riepu komplektu (četras vieglo automašīnu riepas bez diskiem). Iebraucot šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā, tiek reģistrēts automašīnas numurs. Pārējā laikā šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos un citur vieglo automašīnu riepas iespējams nodot par maksu. Tāpat šajos laukumos iespējams nodot izlietotus svina un cita veida akumulatorus, visu veida baterijas, eļļas filtrus un smēreļļas. Laukumu saraksts pieejams šeit.

Vides akcijas "Dod riepām otru dzīvi" mērķis ir informēt sabiedrību par nolietoto riepu kaitīgumu videi, iespējām tās nodot pārstrādei un atkārtotai izmantošanai. Šīs iniciatīvas rezultātā ik gadu tiek savākti vairāki simti tonnu nolietotu automašīnu riepu, kas pēcāk tiek atbildīgi apsaimniekotas.