Šodien, 17. maijā no pulksten 10.00 līdz 15.00 ikvienam, kurš vēlas vakcinēties pret Covid -19 ir iespēja saņemt vakcīnu (pfizer/biontech) dzīvās rindas kārtībā Ogres novada sporta centra hallē Skolas ielā 21. Savukārt, izmantojot vietni www.manavakcina.lv, pastāv iespēja pierakstīties vakcinācijai uz konkrētu laiku.
Dainis Širovs norāda, ka aptuveni viena trešdaļa no plānotajām pieraksta vietām nav aizpildīta, līdz ar to tiek piedāvāta iespēja vakcinēties visiem gribētājiem.
Ierodoties uz vakcināciju jālieto sejas un deguna aizsargmaska un jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments.
Aizvadītajā nedēļā, Ogres rajona slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 11 mazuļi, slimnīcā stacionēti 111 pacienti, bet ambulatoro palīdzību saņēmis 131 pacients. Uzņemšanas nodaļā pēc palīdzības griezušās arī 3 personas, kurām pēc testu veikšanas tika konstatēta saslimšana ar Covid -19. Konkrētās personas pārsūtītas tālākai ārstēšanai uz ārstniecības iestādēm, kurās izveidotas infekciju slimību nodaļas. Šobrīd, sakarā ar Covid-19 infekciju, prombūtnē atrodas 1 ārstniecības persona, informē slimnīcas vadītājs.