Ceturtdiena, 09.10.2025 15:59
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:59
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 17. maijs, 2021 10:46

17. maijā pēc brīvās rindas principa Ogrē var vakcinēties pret "Covid–19"

17. maijā pēc brīvās rindas principa Ogrē var vakcinēties pret "Covid–19"
Pirmdiena, 17. maijs, 2021 10:46

17. maijā pēc brīvās rindas principa Ogrē var vakcinēties pret "Covid–19"

Pagājušajā nedēļā Ogres novada sporta centra Hallē (Skolas ielā 21) sadarbībā ar Ogres rajona slimnīcu darbu sācis masu vakcinācijas centrs. Pēc centra atvēršanas Ogrē vakcīnu pret Covid -19 saņēmušas 1432 personas, no kurām 1136 personas saņēmušas primāro vakcīnu un 296 personām vakcinēta otrā vakcīnas deva. Paralēli vakcinācijai masu vakcinācijas centrā, Ogres rajona slimnīcā tiek veikta to personu vakcinācija, kas vakcīnas pirmo devu saņēmušas slimnīcas telpās. Šonedēļ plānots vakcinēt 894 personas, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.


Šodien, 17. maijā no pulksten 10.00 līdz 15.00 ikvienam, kurš vēlas vakcinēties pret Covid -19 ir iespēja saņemt vakcīnu (pfizer/biontech) dzīvās rindas kārtībā Ogres novada sporta centra hallē Skolas ielā 21. Savukārt, izmantojot vietni www.manavakcina.lv, pastāv iespēja pierakstīties vakcinācijai uz konkrētu laiku.


Dainis Širovs norāda, ka aptuveni viena trešdaļa no plānotajām pieraksta vietām nav aizpildīta, līdz ar to tiek piedāvāta iespēja vakcinēties visiem gribētājiem.
Ierodoties uz vakcināciju jālieto sejas un deguna aizsargmaska un jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments.


Aizvadītajā nedēļā, Ogres rajona slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 11 mazuļi, slimnīcā stacionēti 111 pacienti, bet ambulatoro palīdzību saņēmis 131 pacients. Uzņemšanas nodaļā pēc palīdzības griezušās arī 3 personas, kurām pēc testu veikšanas tika konstatēta saslimšana ar Covid -19. Konkrētās personas pārsūtītas tālākai ārstēšanai uz ārstniecības iestādēm, kurās izveidotas infekciju slimību nodaļas. Šobrīd, sakarā ar Covid-19 infekciju, prombūtnē atrodas 1 ārstniecības persona, informē slimnīcas vadītājs.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?