Pēc vidusskolas absolvēšanas topošajiem studentiem ir iespēja bez maksas iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju – ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis. Studijām UCAK studiju programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” ir vairākas priekšrocības:
-studiju maksa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem;
-jau studiju laikā studentiem tiek garantēta darba vieta VUGD,līdz ar to studiju laikā students saņems stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
-mācību laikā nebūs tikai jāsēž skolas solā, bet būs arī jādarbojas praktiski gan piedaloties ugunsgrēku dzēšanā, gan glābšanas darbu veikšanā;
-pēc koledžas pabeigšanas, absolventam ir garantēta darba vieta VUGD kā ugunsdzēsības daļas/ posteņa komandierim, vada komandierim vai ugunsdrošības uzraudzības inspektoram.
Dokumenti jāiesniedz līdz 2021.gada 30.jūlijam Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā, bet iestājpārbaudījumi notiks no 10. līdz 13.augustam. Rezultāti tiks paziņoti 13.augustā un jau 20.augustā notiks pārbaudes izturējušo reflektantu reģistrācija.
Plašāka informācija par jauno studentu uzņemšanu un dokumentu iesniegšanu pieejama šeit: sadaļā – reflektantiem vai pa tālruni 67803513.
