19.jūlijā sākas jauno studentu uzņemšana Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā

No 19.jūlija sākas jauno studentu uzņemšana Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā (UCAK). Aicinām ikvienu interesentu pieteikties un kļūt par daļu no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) komandas!

Pēc vidusskolas absolvēšanas topošajiem studentiem ir iespēja bez maksas iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju – ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis. Studijām UCAK studiju programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” ir vairākas priekšrocības:
-studiju maksa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem;
-jau studiju laikā studentiem tiek garantēta darba vieta VUGD,līdz ar to studiju laikā students saņems stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
-mācību laikā nebūs tikai jāsēž skolas solā, bet būs arī jādarbojas praktiski gan piedaloties ugunsgrēku dzēšanā, gan glābšanas darbu veikšanā;
-pēc koledžas pabeigšanas, absolventam ir garantēta darba vieta VUGD kā ugunsdzēsības daļas/ posteņa komandierim, vada komandierim vai ugunsdrošības uzraudzības inspektoram.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2021.gada 30.jūlijam Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā, bet iestājpārbaudījumi notiks no 10. līdz 13.augustam. Rezultāti tiks paziņoti 13.augustā un jau 20.augustā notiks pārbaudes izturējušo reflektantu reģistrācija.
Plašāka informācija par jauno studentu uzņemšanu un dokumentu iesniegšanu pieejama šeit:  sadaļā – reflektantiem vai pa tālruni 67803513.


Informāciju sagatavoja Agrita Vītola, VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece

