Svētdiena, 02.08.2026 19:09
Normunds, Stefans
Svētdiena, 02.08.2026 19:09
Normunds, Stefans
Svētdiena, 2. augusts, 2026 12:51

6 šoferi narkotiku ietekmē un vairāki dzērājšoferi - sestdien pieķerti vairāk nekā 20 transportlīdzekļu vadītāji reibumā

LETA
6 šoferi narkotiku ietekmē un vairāki dzērājšoferi - sestdien pieķerti vairāk nekā 20 transportlīdzekļu vadītāji reibumā
Foto: Valsts policija
Svētdiena, 2. augusts, 2026 12:51

6 šoferi narkotiku ietekmē un vairāki dzērājšoferi - sestdien pieķerti vairāk nekā 20 transportlīdzekļu vadītāji reibumā

LETA

Sestdien uz Latvijas autoceļiem pieķerti 16 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā un seši narkotisko vielu ietekmē, informēja Valsts policija.

Rīgā apturēti seši dzērājšoferi, Latgalē - pieci, Kurzemē - trīs, bet Zemgalē - divi. Savukārt narkotisko vielu iespaidā bija pieci šoferi Vidzemē un viens Kurzemē.

Par braukšanu pie stūres alkohola reibumā vai narkotisko vielu iespaidā sestdien sākti 18 kriminālprocesi.

Divos gadījumos transportlīdzekli konfiscēs, bet no 16 autovadītājiem tiks piedzīta izmantotā transportlīdzekļa vērtība.

Savukārt četros gadījumos par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko vielu iespaidā sākti administratīvā pārkāpuma procesi.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.