Rīgā apturēti seši dzērājšoferi, Latgalē - pieci, Kurzemē - trīs, bet Zemgalē - divi. Savukārt narkotisko vielu iespaidā bija pieci šoferi Vidzemē un viens Kurzemē.
Par braukšanu pie stūres alkohola reibumā vai narkotisko vielu iespaidā sestdien sākti 18 kriminālprocesi.
Divos gadījumos transportlīdzekli konfiscēs, bet no 16 autovadītājiem tiks piedzīta izmantotā transportlīdzekļa vērtība.
Savukārt četros gadījumos par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko vielu iespaidā sākti administratīvā pārkāpuma procesi.