A.Kudors: Valsts pastāvēšanas ideja nedrīkstētu nevienu apdraudēt, palestīnieši turpretī ražo teroraktus

A.Kudors norāda, ka kopumā Izraēlas pozīciju atbalsta. "Kad palestīniešiem tika iedota pašpārvalde, es nerunāju par organizāciju, bet par Gazas sektoru, ko Hamas pārņēma savā ziņā, ko viņi saražoja? Mums ir tiesības politiski lemt, vai mēs viņus kā valsti atzīstam vai nē. Tāpat tas ir bijis ar katalāņiem un citām nācijām. Pašlaik ir 5000 valodu aktīvo un ir zem 200 valstīm. Starptautiskā sabiedrībā ir ļoti liela piesardzība, kad ir runa par nākamo valstu izveidošanos. Ir jāskatās, kur ir politiskā dimensija un kur ir mūsu tiesības. Mēs skatāmies valsts ideju. Piemēram, Latvijas Republikas ideja nevienu neapdraud. Ja skatāmies uz palestīniešiem, tad ko līdz šim esam dzirdējuši un redzējuši kopš 2006. un 2007. gada? Viņi saražoja drausmīgu teroraktu. Tas bija sistēmiski," skaidro politologs.
Viņš uzsver, ka jebkuras jaunas valsts idejai ir jābūt konstruktīvai un citus neapdraudošai. Tomēr palestīnieši paši sevi nododot. "Mēs taču skatāmies protestus, lozungus un to, ko runā viņu aktīvisti un arī parastie cilvēki. Jā, daļa palestīniešu ir ķīlnieki, bet liela daļa viņu ir nodrošinājuši to, ka Hamas vadība varēja zagt, rakt tuneļus zem slimnīcām. Tagad, kad Izraēla mēģina terorismu apkarot, es to simboliski to atainotu tā, - terorists ir pats sev ar roku dzelžiem piekabinājis klāt divas civilpersonas - sievieti un bērnu un saka: jūs šaujat uz tiem. Tas ir liels ļaunums, ko viņi dara. Redzam, ka Ukrainā militārpersonas slēpj civilos pagrabos un metro un paši iet kauties, bet te mēs redzam otrādi. Tas ir vērtību jautājums. Jā, ir tiesības runāt un izteikties, bet mums ir tiesības politiski vērtēt un skatīties, ko tas vairos.
A.Kudors skaidro, ka izraēliešu bažas ir pamatotas, jo viņu sauciens ir par valsts iznīcināšanu. "Redzam, ka Netanjahu izmanto situāciju, kad pie varas ir Donalds Tramps un tie, kas spilgtāk atbalsta viņus. Izraēlieši tagad iet kā banka līdz galam," tā politologs, norādot arī uz pastāvošo "reliģisko komponenti" un to, cik šobrīd ir plats bezdibenis starp arābiem Palestīnā un ebrejiem, "Tur ir pašidentifikācija saistībā ar reliģiskām dogmām, tur ir ļoti grūti atrast kopsaucēju. Viņi varētu pastāvēt vienoti, ja palestīnieši mainītu ideju un būtu pacifistiskāki. Irāna, kas ir balstījusi Hamas un Hezbolah atklāti saka, ka Izraēla ir jānoslauka no zemes virsmas. Tie ir tie, kas sponsorē un atbalsta militāri terorismu."