Pērn ugunsdzēsēji glābēji dzēsa 20 ugunsgrēkus, kuri,visticamāk,izcēlās adventes vainagā vai Ziemassvētku eglītē ievietotas degošas sveces dēļ, vai bez uzraudzības atstātām degošām svecēm. Šogad līdz 20.novembrim reģistrēti jau 19 šādi ugunsgrēki. Ik gadu šādos ugunsgrēkos cieš cilvēki –šogad cieta trīs cilvēki un trīs cilvēki tika izglābti, bet 2020.gadā cieta pieci cilvēki, bet viens cilvēks gāja bojā.
Kas jāņem vērā, lai nenotiktu ugunsnelaime?
-Adventes vainagi un dekori, lielākoties, tiek gatavoti no degtspējīgiem materiāliem, tādēļir rūpīgi jāpārdomā sveču izvietojums, lai to liesmas būtu drošā attālumā no vainaga un dekorācijām.
-Ja tiek izmantots klasisks adventes vainags, tad tajā ir jāievieto stabili un nedegoši sveču turētāji un tikai uz tiem var likt sveces.
-Adventes vainagu vai dekoru ir jānovieto uz stabilas un nedegošas virsmas.
-Jāpievērš uzmanība, kur novietots pats adventes vainags vai eglīte un citi Ziemassvētku rotājumi.
-Degošas sveces ir jānovieto drošā attālumā no aizkariem, mēbelēm vai citiem degtspējīgiem priekšmetiem.
-Jārūpējas, lai pie aizdedzinātām svecēm nevarētu piekļūt mazi bērni un mājdzīvnieki.
VUGD aicina atcerēties, ka sveces un vainagus nevajag novietot uz televizoriem, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem.
Neatstājiet degošas sveces bez uzraudzības, pat ne uz īsu brīdi un, dodoties prom no telpas vai pirms gulētiešanas, pārliecinieties, ka sveces ir nodzēstas!
Kas jāņem vērā, uzstādot elektriskās virtenes?
Ja svētku dekorācijām, piemēram, Ziemassvētku egles vai mājas rotāšanai izvēlaties elektriskos rotājumus/virtenes, atcerieties:
-pirms elektrisko rotājumu/virteņu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un aplūkojiet marķējumu uz virteņu iepakojuma. Ja ieraudzīsiet mājiņas apzīmējumu ar, piemēram,angļu valodas paskaidrojumu “for outdoor use”, tad šis rotājums būs piemērots ēkas vai eglītes greznošanai laukā;
-iekštelpām paredzētās virtenes nedrīkst lietot ārpus mājas, jo spuldzītes neizturēs gaisa temperatūru svārstības un mitrumu;
-ja izmantojat jau lietotas elektrisko spuldzīšu virtenes, pārliecinieties, vai tās nav bojātas.
Vairāk padomu drošībai skatiet arī VUGD tīmekļa vietnē šeit:
VUGD novēl drošu, mierīgu un saticīgu adventes laiku!
Ja notikusi nelaime un vajadzīga operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet 112!
Informāciju sagatavoja Agrita Vītola, VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece