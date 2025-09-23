Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā konstatēts 31 mežacūkai, tostarp vienai Ogres novadā

Saslimšana pagājušajā nedēļā konstatēta deviņām mežacūkām Tukuma novadā, tostarp četrām Smārdes pagastā, trim Sēmes pagastā un pa vienai Viesatu un Džūkstes pagastos.
Vīruss konstatēts arī piecām mežacūkām Cēsu novadā, tostarp trim Kaives pagastā un divām Zosēnu pagastā, kā arī trim mežacūkām Dienvidkurzemes novadā, tostarp divām Vaiņodnes pagastā un vienai Priekulē.
Tāpat ĀCM pagājušajā nedēļā konstatēts pa divām mežacūkām Aizkraukles novada Iršu pagastā, Augšdaugavas novada Biķernieku pagastā, Krāslavas novada Izvaltas pagastā un Rīgā. Savukārt pa vienai mežacūkai slimība konstatēta Saldus novada Remtes pagastā, Olaines novada pagastā, Jelgavas novada Valgundes pagastā, Ķekavas novada Baldones pagastā, Limbažu novada Vidrižu pagastā un Ogres novada Tomes pagastā.
Tādējādi ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 1082 mežacūkām 27 novadu 166 pagastos un četru pilsētu teritorijās.
Kopš 2014.gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 10 793 mežacūkām, tostarp 2014.gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015.gadā - 1048, 2016.gadā - 1146, 2017.gadā - 1431, 2018.gadā - 905, 2019.gadā - 430, 2020.gadā - 377, 2021.gadā - 448, 2022.gadā - 1274 mežacūkām, 2023.gadā - 1002 mežacūkām, bet 2024.gadā - 1433 mežacūkām.
Jau ziņots, ka šogad Latvijā reģistrēti arī 11 ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs.
Vīruss 2025.gada maija sākumā tika konstatēts piemājas saimniecībā ar 36 cūkām Tukuma novada Džūkstes pagastā, jūlija sākumā - mājas cūku novietnē ar sešām cūkām Jelgavas novada Glūdas pagastā, jūlija izskaņā mājas cūku novietnē ar 55 cūkām Bauskas novada Iecavas pagasta Rosmē, bet augusta pirmajā pusē - SIA "Nygaard International" novietnē ar 4900 cūkām Talsu novada Ģibuļu pagastā.
Savukārt augusta otrajā pusē ĀCM tika konstatēts mājas cūku novietnē ar 65 cūkām Mārupes novada Babītes pagastā, mājas cūku novietnē ar trim cūkām Bauskas novada Dāviņu pagastā, mājas cūku novietnē ar trim cūkām Mārupes novada Babītes pagastā, kā arī "Baltic Pork" cūku novietnē ar vairāk nekā 23 000 mājas cūku Ogres novada Lauberes pagastā.
Septembra sākumā vīruss tika konstatēts arī Madonas novada Cesvaines pagastā cūku novietnē ar 41 mājas cūku, Mārupes novada Salas pagastā novietnē ar 29 mājas cūkām, kā arī Bauskas novada Dāviņu pagastā mājas cūku novietnē ar četrām cūkām.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.