Saslimšana pagājušajā nedēļā konstatēta 16 mežacūkām Tukuma novadā, tostarp piecām mežacūkām Sēmes pagastā, četrām mežacūkām Slampes pagastā, divām mežacūkām Pūres pagastā, divām mežacūkām Zentenes pagastā, vienai mežacūkai Jaunpils pagastā, vienai mežacūkai Vānes pagastā un vienai mežacūkai Viesatu pagastā.
Vīruss pagājušajā nedēļā konstatēts arī septiņām mežacūkām Saldus novadā, tostarp četrām mežacūkām Nīgrandes pagastā, vienai mežacūkai Blīdenes pagastā, vienai mežacūkai Kursīšu pagastā un vienai mežacūkai Šķēdes pagastā, kā arī septiņām mežacūkām Talsu novada Dundagas pagastā.
Tāpat ĀCM pagājušajā nedēļā konstatēts trim mežacūkām Dienvidkurzemes novadā, tostarp divām mežacūkām Vaiņodes pagastā un vienai mežacūkai Embūtes pagastā, trim mežacūkām Dobeles novadā, tostarp vienai mežacūkai Annenieku pagastā, vienai mežacūkai Naudītes pagastā un vienai mežacūkai Zebrenes pagastā, divām mežacūkām Augšdaugavas novadā, tostarp vienai mežacūkai Skrudalienas pagastā un vienai mežacūkai Sventes pagastā, vienai mežacūkai Kuldīgas novada Nīkrāces pagastā un vienai mežacūkai Ogres novada Mazozolu pagastā.
Tādējādi ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 1377 mežacūkām 29 novadu 187 pagastos un četru pilsētu teritorijās.
Kopš 2014. gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 11 088 mežacūkām, tostarp 2014. gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015. gadā - 1048, 2016. gadā - 1146, 2017. gadā - 1431, 2018. gadā - 905, 2019. gadā - 430, 2020. gadā - 377, 2021. gadā - 448, 2022. gadā - 1274 mežacūkām, 2023. gadā - 1002 mežacūkām, bet 2024. gadā - 1433 mežacūkām.
Jau ziņots, ka šogad Latvijā reģistrēti arī 11 ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs ar vairāk nekā 27 700 cūkām.
Vīruss 2025. gada maija sākumā tika konstatēts piemājas saimniecībā ar 36 cūkām Tukuma novada Džūkstes pagastā, jūlija sākumā - mājas cūku novietnē ar sešām cūkām Jelgavas novada Glūdas pagastā, jūlija izskaņā mājas cūku novietnē ar 55 cūkām Bauskas novada Iecavas pagasta Rosmē, bet augusta pirmajā pusē - SIA "Nygaard International" novietnē ar 4900 cūkām Talsu novada Ģibuļu pagastā.
Savukārt augusta otrajā pusē ĀCM tika konstatēts mājas cūku novietnē ar 65 cūkām Mārupes novada Babītes pagastā, mājas cūku novietnē ar trim cūkām Bauskas novada Dāviņu pagastā, mājas cūku novietnē ar trim cūkām Mārupes novada Babītes pagastā, kā arī "Baltic Pork" cūku novietnē ar vairāk nekā 23 000 mājas cūku Ogres novada Lauberes pagastā.
Septembra sākumā vīruss tika konstatēts arī Madonas novada Cesvaines pagastā cūku novietnē ar 41 mājas cūku, Mārupes novada Salas pagastā novietnē ar 29 mājas cūkām, kā arī Bauskas novada Dāviņu pagastā mājas cūku novietnē ar četrām cūkām.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014. gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
