Ap plkst. 5 Nacionālie bruņotie spēki (NBS) ar šūnu apraides ziņojumu brīdināja Alūksnes novada iedzīvotājus, ka pastāv risks iespējamam gaisa telpas apdraudējumam, taču papildu rīcība no iedzīvotājiem nebija nepieciešama. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Arī Igaunijas bruņotie spēki trešdienas rītā izplatīja brīdinājumu par iespējamiem dronu draudiem vispirms Lēnes un Austrumviru apriņķos, bet nedaudz vēlāk arī uz Tartu, Jegevas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķos. Tur cilvēkiem ieteikts slēpties gadījumā, ja viņi ierauga dronu.
Latvijas NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. NBS ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot turp papildu vienības.
Kā ziņots, maijā vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu. Tie bija saistīti ar bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijā, turklāt daži droni arī nokrita un eksplodēja, bet virs Igaunijas NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs vienu dronu notrieca.
Minētie dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā.
Viens no šādiem negadījumiem maksāja amatu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam (P), un drīz pēc tam krita arī visa Evikas Siliņas (JV) valdība.