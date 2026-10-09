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Piektdiena, 09.10.2026 12:52
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Piektdiena, 9. oktobris, 2026 07:24

Aicina būt uzmanīgiem! Piektdiena ir klāt un vējš solās mainīt brāzmu stiprumu

OgreNet
Aicina būt uzmanīgiem! Piektdiena ir klāt un vējš solās mainīt brāzmu stiprumu
Ilustratīvs attēls: unsplash.com
Piektdiena, 9. oktobris, 2026 07:24

Aicina būt uzmanīgiem! Piektdiena ir klāt un vējš solās mainīt brāzmu stiprumu

OgreNet

Visā valstī līdz agram sestdienas rītam spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju, Kurzemes rietumu piekrastē pēcpusdienā un vakarā izsludināts oranžais brīdinājums par vētru.

Dienvidrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 14-19 metriem sekundē (m/s), no pēcpusdienas Kurzemes rietumkrastā gaidāmas rietumu vēja brāzmas līdz 24-29 m/s, bet vakarā un naktī uz sestdienu valsts lielākajā daļā rietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 17-22 m/s, dažviet Vidzemes krastā iespējamas brāzmas līdz 26 m/s.

Gaisa temperatūra būs +7..+13 grādi.

Rīgā palaikam līs un dienvidu, dienvidrietumu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 17 m/s, vakarā - galvenokārt vēlā vakarā - gaidāmas rietumu vēja brāzmas līdz 22 m/s. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +9 grādiem.

Laikapstākļus nosaka ciklons ar centru Baltijas jūrā. Atmosfēras spiediens Latvijā 992-999 hektopaskāli jūras līmenī.

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