Aicina būt uzmanīgiem! Piektdiena ir klāt un vējš solās mainīt brāzmu stiprumu

Dienvidrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 14-19 metriem sekundē (m/s), no pēcpusdienas Kurzemes rietumkrastā gaidāmas rietumu vēja brāzmas līdz 24-29 m/s, bet vakarā un naktī uz sestdienu valsts lielākajā daļā rietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 17-22 m/s, dažviet Vidzemes krastā iespējamas brāzmas līdz 26 m/s.
Gaisa temperatūra būs +7..+13 grādi.
Rīgā palaikam līs un dienvidu, dienvidrietumu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 17 m/s, vakarā - galvenokārt vēlā vakarā - gaidāmas rietumu vēja brāzmas līdz 22 m/s. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +9 grādiem.
Laikapstākļus nosaka ciklons ar centru Baltijas jūrā. Atmosfēras spiediens Latvijā 992-999 hektopaskāli jūras līmenī.