Slimnīcas darbinieki bija atsaucīgi, saņēmām divas reizes no manavakcina.lv sarakstu ar tiem, kuri pieteikušies vakcīnai, mūsu slimnīcas personāls sazinājās ar potenciālajiem vakcīnu saņēmējiem, lai vienotos par ierašanās laiku rindas kārtībā, diemžēl, abas reizes, Ogres slimnīca vakcīnas nesaņēma un slimnīcas darbiniekiem nācās vēlreiz visiem 48 pacientiem zvanīt un informēt, ka vakcinēšana tiek atlikta. Šobrīd slimnīcas uzņemšanas nodaļas tālrunis ir pārslogots- iedzīvotājiem daudz neskaidrību un jautājumu pa vakcinēšanas iespējām, jo atsaucība no iedzīvotāju puses ir liela, tāpēc slimnīcas vadītājs Dainis Širovs aicina iedzīvotājus būt pacietīgiem un uz slimnīcu šajā jautājumā nezvanīt, un uzsver, ka visiem, kuri reģistrējušies manavakcina.lv slimnīcas darbinieki zvanīs paši, lai vienotos par vakcīnas saņemšanas laiku rindas kārtībā. Tas notiks tiklīdz Ogres rajona slimnīcā būs saņemtas vakcīnas. Šobrīd pēc manavakcina.lv informācijas vakcinācijai Ogres slimnīcā ir pieteikušās 228 personas. Ar visām personām, arī tām, kuras vēl pieteiksies, sazināsies Ogres slimnīcas speciālisti, tikko būs saņemtas vakcīnas, uzsver D.Širovs.
Pirmdiena, 1. marts, 2021 10:38
Aicina vakcinēties gribētājus būt pacietīgiem
Ogres rajona slimnīcā Covid 19 vakcīnas šobrīd nav pieejamas, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs un skaidro, ka Ogres slimnīcā nav valsts finansēts vakcinācijas kabinets, bet ņemot vērā to, ka daudzi ģimenes ārsti nezināmu iemeslu dēļ atsakās savus pacientus vakcinēt, tika uzrunāti Ogres slimnīcas speciālisti, rast iespēju no pamatdarba brīvajā laikā, sestdienās veikt vakcinācijas.