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Trešdiena, 30. septembris, 2026 14:35

Aicinājums būt vērīgiem - Ķegumā remontēs dzelzceļa pārbrauktuvi

OgreNet
Aicinājums būt vērīgiem - Ķegumā remontēs dzelzceļa pārbrauktuvi
Trešdiena, 30. septembris, 2026 14:35

Aicinājums būt vērīgiem - Ķegumā remontēs dzelzceļa pārbrauktuvi

OgreNet

Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju no VAS "Latvijas dzelzceļš", ka tiks remontēta dzelzceļa pārbrauktuve Nr. 112. Tā atrodas Ķegumā, Celtnieku ielā (reģionālais autoceļš P8). Remontdarbu dēļ oktobrī būs mainīta satiksmes kārtība.

Satiksmes ierobežojumi

  • No 12. oktobra (pirmdienas) plkst. 18.00 līdz 14. oktobra (trešdienas) plkst. 8.00 pārbrauktuve būs pilnībā slēgta transportlīdzekļu kustībai.
    1. oktobrī (trešdien) un 15. oktobrī (ceturtdien) no plkst. 8.00 līdz 20.00 pārbrauktuve būs daļēji atvērta, un transportlīdzekļi varēs braukt pa vienu joslu.

Gājēji un velosipēdisti varēs šķērsot pārbrauktuvi visu remontdarbu laiku. Tomēr aicinām būt vērīgiem un šķērsot to uzmanīgi.

Apbraukšanas iespējas

Pārbrauktuvi var apbraukt, izmantojot tuvākās dzelzceļa pārbrauktuves uz autoceļa A6 Rīga–Daugavpils:

  • Ciemupē, pie Ciemupes skolas;
  • Lielvārdē, Rembates ielā.

Tuvākajā laikā pie pārbrauktuves tiks uzstādītas ceļa zīmes un norādes. Aicinām tām sekot un plānot braucienu laikus.

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