Aicinājums būt vērīgiem - Ķegumā remontēs dzelzceļa pārbrauktuvi

Satiksmes ierobežojumi
- No 12. oktobra (pirmdienas) plkst. 18.00 līdz 14. oktobra (trešdienas) plkst. 8.00 pārbrauktuve būs pilnībā slēgta transportlīdzekļu kustībai.
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- oktobrī (trešdien) un 15. oktobrī (ceturtdien) no plkst. 8.00 līdz 20.00 pārbrauktuve būs daļēji atvērta, un transportlīdzekļi varēs braukt pa vienu joslu.
Gājēji un velosipēdisti varēs šķērsot pārbrauktuvi visu remontdarbu laiku. Tomēr aicinām būt vērīgiem un šķērsot to uzmanīgi.
Apbraukšanas iespējas
Pārbrauktuvi var apbraukt, izmantojot tuvākās dzelzceļa pārbrauktuves uz autoceļa A6 Rīga–Daugavpils:
- Ciemupē, pie Ciemupes skolas;
- Lielvārdē, Rembates ielā.
Tuvākajā laikā pie pārbrauktuves tiks uzstādītas ceļa zīmes un norādes. Aicinām tām sekot un plānot braucienu laikus.