Pirmdiena, 1. decembris, 2025 14:03

Foto: Valsts policija
Svētdien, 30. novembrī, kādā dzīvoklī Ogrē tika atrasts miris vīrietis ar vairākām durtām brūcēm. Par slepkavību notikuma vietā Valsts policija aizturēja kādu sievieti – bojāgājušā vīrieša paziņu, kura atradās ievērojamā alkohola reibumā. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess, un tiek skaidrots slepkavības motīvs. Aizturētā persona šobrīd atrodas izolatorā, informē Valsts policija.

30. novembrī ap pulksten 18 Valsts policija saņēma informāciju no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par to, ka dzīvoklī Ogrē atrodas miris vīrietis ar durtām brūcēm.

Notikuma vietā ieradās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļas un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirkņa likumsargi. Aizdomās par slepkavību turpat dzīvoklī policisti aizturēja mājokļa saimnieci – 1985. gadā dzimušu sievieti, kura atradās stiprā alkohola reibumā.

Policijas iegūtā informācija liecina, ka noziegums, iespējams, izdarīts turpat dzīvoklī svētdien rīta pusē. Bojāgājušais bijis aizturētās sievietes tuvs paziņa, un liktenīgajā dienā viņš bija atnācis sievieti apciemot. Policijā informācija par iespējamiem konfliktiem abu starpā iepriekš nebija saņemta.  

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta – par slepkavību. Par šādu noziegumu likumā paredzētsmūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.

Aizturētā sieviete šobrīd atrodas izolatorā, un otrdien tiesa lems, vai viņai uz izmeklēšanas laiku piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu.

Policija šobrīd turpina skaidrot notikušā apstākļus un nozieguma motīvu. Bojāgājušajam vīrietim nozīmēta ekspertīze, un nozieguma vietā izņemti lietiskie pierādījumi.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

