Kaujas izturības kursa mērķis ir trenēt un pārbaudīt kadetu psiholoģisko noturību, tā laikā tiek analizēts katra topošā virsnieka izturības slieksnis un profesionālā sagatavotība. Kursa sekmīga pabeigšana ir obligāts priekšnosacījums Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas absolvēšanai.
Profesionālā bakalaura studiju programmās ir iekļauti specializēti kursi, kuru laikā kadets iegūst nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai būtu gatavs kļūt par virsnieku Nacionālajos bruņotajos spēkos.
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā augstskola Latvijā, kas piedāvā iegūt augstāko militāro izglītību. Studijas ir unikālas un dinamiskas, akadēmiskā izglītība mijas ar militārās teorijas apguvi un praktisko iemaņu pilnveidi.
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija piedāvā apgūt trīs akreditētas bakalaura studiju programmas militārajā vadībā dienestam Sauszemes, Jūras un Gaisa spēkos. Šajās studiju programmās konkursa kārtībā uzņem Latvijas Republikas pilsoņus vecumā līdz 32 gadiem.
Savukārt profesionālā augstākās izglītības programma “Komandējošā sastāva virsnieks” piedāvā jauniešiem ar akadēmisko vai otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību studēt akadēmijā, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Tajā uzņem studētgribētājus vecumā līdz 35 gadiem.
Iedzīvotāju ievērībai!
Kaujas izturības kursa laikā kadeti pārvietosies pa Rīgas, Ādažu, Ropažu, Ķekavas un Ogres novada administratīvajām teritorijām. Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus būt saprotošiem, un nesatraukties, redzot pārvietojamies karavīrus formas tērpos un ar ekipējumu. Mācību laikā netiks izmantota mācību munīcija un trokšņu imitācijas līdzekļi, kā arī netiks nodarīts kaitējums apkārtējai videi.
Akadēmija pateicas iedzīvotājiem par atbalstu Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas aktivitātēm, kas vērstas uz valsts aizsardzības spēju stiprināšanu.
Ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas piedāvātajām studiju un apmācības programmām, kā arī kandidātiem izvirzītajām prasībām, pieteikšanās kārtību un atlases procesu studijām akadēmijā var iepazīties tās tīmekļa vietnē www.naa.mil.lv.