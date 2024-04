Aiztur ātruma pārkāpēju par kukuļa došanu policistam

Otrdien Daugavpils šosejas 26.kilometrā policija konstatēja automašīnu "Mercedes Benz", kuras vadītājs vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 kilometri stundā, brauca ar 134 kilometriem stundā.

Pēc policistu norādes transportlīdzeklis apstājās un policists devās pie vadītāja noskaidrot steigas iemeslus, tomēr 1962.gadā dzimušais vadītājs noliedza, ka būtu traucies tik lielā ātrumā. Tomēr jau mirkli vēlāk pēc policistu aicinājuma aplūkot video kamerā fiksēto ātruma pārkāpumu, atzina savu vainu un devās atpakaļ uz savu automašīnu.

Laikā, kad policists sniedzis šoferim apliecinājumu par to, ka administratīvā pārkāpuma lietas lēmums tiks nosūtīta uz vīrieša e-pasta adresi, autovadītājs izvilcis no kabatas 20 eiro banknoti un ielicis to zem lapas.

Policists autovadītājam norādījis, ka par kukuļdošanu draud kriminālatbildība, par notikušo kukuļdošanas gadījumu informējis vadību un nogādājis automašīnas vadītāju Ogres iecirknī.

Autovadītājam par ātruma pārsniegšanu piemērots 80 eiro liels naudas sods, bet par kukuļdošanu sākts kriminālprocess.

Par kukuļdošanu Krimināllikumā ir paredzēta brīvības atņemšana līdz pieciem gadiem, sabiedriskais darbs vai naudas sods.