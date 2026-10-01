Aizturēts pāris, kas Krievijas militārā izlūkdienesta uzdevumā pamatīgi pētījis Latvijas militārās bāzes

Izmeklēšanā noskaidrots, ka personas ieguva un nodeva GRU informāciju par Latvijas aizsardzības sistēmu, NATO sabiedroto spēku aktivitātēm un dažāda veida atbalstu Ukrainai. Tostarp personas ieguvušas izlūkziņas par Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzi, radaru sistēmām un militārā gaisa transporta pārvietošanos.
Viena no personām GRU uzdevumā veikusi Ādažu militārās bāzes "rekogniscēšanu un fotografēšanu no gaisa, izmantojot mazo privāto lidmašīnu". Rekogniscēšana militārajā jomā tiek definēta kā apvidus un pretinieka aizsardzības vizuāla izlūkošana pirms kaujas operācijām. Papildus personas veikušas aktivitātes potenciālu izlūku-diversantu grupu atbalstam Latvijas teritorijā.
Personu aizturēšanas dienā VDD sadarbībā ar MIDD trīs ar personām saistītos objektos Rīgā un Ādažu novadā veica kriminālprocesuālas darbības. Kratīšanu laikā tika izņemts liels daudzums dažāda veida datu nesēju, kā arī dokumenti un pieraksti. Patlaban tiek veikta kratīšanas laikā izņemto priekšmetu satura padziļināta izpēte.
Aizdomās turētajām personām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. VDD sadarbībā ar MIDD patlaban turpina izmeklēšanu.