Rīgas reģionā apturēti seši dzērājšoferi, četri dzērājšoferi apturēti Zemgales reģionā un divi - Vidzemes reģionā.
Astoņos gadījumos dzērājšoferu organismā alkohola koncentrācija bija virs 1,5 promilēm vai arī viņi šādā stāvoklī bija sēdušies pie stūres bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām vai izraisījuši avāriju. Par šādiem likuma pārkāpumiem ir paredzēta kriminālatbildība, tāpat kā par sēšanos pie stūres narkotisko vielu ietekmē. Savukārt četri no aizvadītajā diennaktī pieķertajiem transportlīdzekļu vadītājiem dzērumā tikuši cauri ar administratīvā pārkāpuma protokolu, kas nozīmē, ka viņu organismā alkohola koncentrācija nepārsniedza 1,5 promiles.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēts 131 ceļu satiksmes negadījums, kuros cietušas desmit personas. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 457 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 164 par ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu, liecina policijas apkopotā statistika.