Rīgas reģionā apturēts viens dzērājšoferis, trīs dzērājšoferi apturēti Zemgales reģionā, bet vēl viens - Latgales reģionā.
Trīs gadījumos dzērājšoferu organismā alkohola koncentrācija bija virs 1,5 promilēm. Par šādiem likuma pārkāpumiem ir paredzēta kriminālatbildība, tāpat kā par sēšanos pie stūres narkotisko vielu ietekmē.
Savukārt divi no aizvadītajā diennaktī pieķertajiem transportlīdzekļu vadītājiem dzērumā tikuši cauri ar administratīvā pārkāpuma protokolu, kas nozīmē, ka viņa organismā alkohola koncentrācija nepārsniedza 1,5 promiles.
Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes jomā pieņemti 362 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 167 par ātruma pārsniegšanu, liecina policijas apkopotā statistika.