No tiem četri transportlīdzekļu vadītāji pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā, bet viens - narkotisko vielu iespaidā. Visos piecos gadījumos piemērota kriminālatbildība.
Četri dzērājšoferi pieķerti Rīgas reģionā, bet viens autovadītājs narkotisko vielu iespaidā aizturēts Latgalē. Piecos gadījumos tiks piedzīta transportlīdzekļa vērtība.
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu autovadītājiem sestdien noformēti 250 protokoli. Latgalē sodīti 67 autovadītāji, Kurzemē - 62, Vidzemē - 57, Zemgalē - 47, bet Rīgas reģionā - 17 transportlīdzekļu vadītāji.
Kopumā policija sestdien noformējusi 566 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.