Sestdiena, 11. aprīlis, 2026 11:11

Aizvadītajā diennaktī apturēti seši dzērājšoferi

LETA
Foto: Valsts policija
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko vielu iespaidā piektdien aizturēti seši autovadītāji, informēja Valsts policija.

No tiem pieci transportlīdzekļu vadītāji pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā. Visos gadījumos reibums bija tik nopietns, ka piemērota kriminālatbildība un konfiscēts transportlīdzeklis vai tiks piedzīta tā vērtība.

Pa vienam dzērājšoferim konstatēts Rīgas reģionā, Zemgalē un Vidzemē. Savukārt Kurzemē pieķerti divi autovadītāji alkohola reibumā un viens narkotisko vielu ietekmē.

Par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 187 protokoli: Vidzemē sodīti 56 autovadītāji, Latgalē - 54, Kurzemē - 41, Rīgas reģionā - 23, bet Zemgalē - 13 transportlīdzekļu vadītāji. Trīs šoferi sodīti par agresīvu braukšanu.

Kopumā policija piektdien noformējusi 520 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

