Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietis 21 cilvēks

Foto: Valsts policija
Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 133 ceļu satiksmes negadījumi, un no tiem 14 gadījumos cietis 21 cilvēks, informēja policija.

Visvairāk negadījumu ar cietušajiem notikuši Rīgas reģionā, kur traumas guvis viens gājējs, viens velosipēdists un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs.

Zemgales reģionā cietuši trīs gājēji.

Kopumā ceļu satiksmes jomā pieņemti 552 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 216 par ātruma pārsniegšanu un seši par agresīvu braukšanu.

Tostarp aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmē konstatēti 13 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Trīs gadījumos administratīvi sodīti trīs cilvēki, bet desmit gadījumos sākti kriminālprocesi.

Vienā gadījumā transportlīdzeklis konfiscēts, bet deviņiem būs jāatmaksā piedzenamā transportlīdzekļa vērtība.

Aizvadītajā diennaktī arī konstatēta viena zādzība no mājokļa, bet četros gadījumos pieņemti lēmumi par nošķiršanu.

