Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 13 cilvēki

Kopumā valstī reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem 78 Rīgas reģionā, 19 Zemgalē, 15 Vidzemē, 13 Latgalē un 11 Kurzemē.
Arī visvairāk cietušo bijis Rīgas reģionā - deviņi, no tiem trīs gājēji un divi velosipēdisti.
Tāpat aizvadītajā diennaktī pieķerti četri reibumā esoši transportlīdzekļu vadītāji, un viņiem visiem draud kriminālatbildība. Trim no viņiem spēkratu konfiscēs, bet no viena tiks piedzīta tā vērtība.
Kopumā par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem noformēti 403 administratīvā pārkāpuma protokoli.
Tostarp reģistrēti 187 atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanas gadījumi.