Foto: Valsts policija
Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 14 cilvēki, informēja Valsts policijā.

Desmit cilvēki cietuši Rīgas reģionā, tostarp trīs velosipēdisti, bet divi cietušie bija Kurzemes reģionā, tostarp viens velosipēdists, un vēl divi cietušie bija Zemgales reģionā.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 132 ceļu satiksmes negadījumi.

Tajā pašā laikā Valsts policija apturējusi desmit transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā. Četros gadījumos sākti administratīvo pārkāpumu procesi, bet sešos gadījumos sākti kriminālprocesi. Trīs dzērājšoferi apturēti Rīgas reģionā, trīs apturēti Zemgales reģionā, vēl trīs apturēti Vidzemes reģionā, bet viens dzērājšoferis apturēts Latgales reģionā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu Valsts policija izrakstījusi 232 administratīvā pārkāpuma protokolus.

Kopumā ceļu satiksmes jomā pieņemti 586 administratīvo pārkāpumu lēmumi.

