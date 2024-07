Aizvadītajā diennaktī glābēji saņēmuši 93 izsaukumu. Ogrē no ūdenstilpes izcēla bojāgājušu cilvēku

Pirms diviem naktī Aizkraukles novada Neretas pagastā no ūdenstilpes tika izcelts bojāgājis cilvēks, kurš nodots Valsts policijas darbiniekiem.

Plkst. 00.34 VUGD saņēma izsaukumu uz Jēkabpils novada Asares pagastu, kur dega šķūnis 300 m2 platībā, kā arī kūts 100 m2 platībā. Plkst. 05.09 ugunsgrēks likvidēts.

Plkst. 21.30 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Salātu ielu Bauskā, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī uz plīts piededzis ēdiens 0,05 m2 platībā. No piedūmotā dzīvokļa tika izglābts cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Notikuma vietā izvēdinātas telpas. Plkst. 22.00 VUGD darbs notikuma vietā noslēdzās.

Plkst. 17.03 saņemts izsaukums uz Amālijas ielu Salaspilī, kur dega divstāvu dzīvojamā māja 140 m2 platībā un vieglā automašīna 2 m2 platībā. Dzēšanas darbos piedalījās 15 ugunsdzēsēji glābēji. Plkst. 21.35 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Vakar īsi pēc deviņiem no rīta ugunsdzēsēji glābēji devās uz Salas ielu Ogrē, kur no ūdenstilpes izcēla bojāgājušu cilvēku un nodeva Valsts policijas amatpersonām.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēmis 50 izsaukumus kur bija nepieciešams likvidēt negaisa radītās sekas. Visvairāk izsaukumi saņemti Bauskā un Bauskas novadā - 29, četri izsaukumi saņemti Siguldas novadā, pārējie izsaukumi saņemti pierīgā un Cēsīs. Kalna prospektā Ogrē koks nolūzis uz dzīvojamās mājas jumta. Piebalgas ielā Cēsīs koks uzkritis uz sporta halles jumta. Sporta ielā Bauskā sporta manēžai no vēja norauts jumts, kas tika uzpūsts privātmājai. No mājas pirms VUGD ierašanās evakuējās pieci cilvēki. Cietušo cilvēku nav. Lielākoties palīdzība nepieciešama, lai sazāģētu uz ceļa braucamās daļas nolūzušus kokus, kas traucē satiksmei vai apdraud iedzīvotājus. Bija vairāki gadījumi, kur, ierodoties notikuma vietā, iedzīvotāji jau nolūzušos kokus no ceļa braucamās daļas ir novākuši saviem spēkiem un VUGD palīdzība nav nepieciešama.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kuros dega šķūnis, saimniecības ēkas bēniņi, traktora piekabe ar siena ruloniem, elektrības stabs, elektrības vadi, sausā zāle un deviņos gadījumos atkritumi.