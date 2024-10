9. oktobrī glābēji saņēma 42 izsaukumus, tostarp uz Ogri

Plkst. 23.04 saņemts izsaukums uz Ropažu novada Stopiņu pagastu, kur vienstāva saimniecības ēkai dega bēniņi un jumts 200 m2 platībā. Dzēšanas darbos piedalījās vairāk kā 20 ugunsdzēsēji glābēji. Plkst. 3.46 plašais ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst. 22.18 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Bauskas ielu Daugavpilī, kur dega garāža un tajā esošie divi motocikli un tricikls 30 m2 platībā. Mēģinot dzēst liesmas pirms VUGD ierašanās, notikumā cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem. Plkst. 00.56 ugunsgrēks likvidēts.

Plkst. 16.03 tika saņemts izsaukums uz Ganību ielu Jelgavā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas 6 m2 platībā. Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji ar bomjkāpņu palīdzību pa pirmā stāva logu izglāba vienu cilvēku. Plkst. 17.14 ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst. 15.07 VUGD saņēma izsaukumu uz Zinību ielu Ogrē, kur sākotnējā informācija liecināja, ka sabiedriskās ēkas ceturtajā stāvā notiek degšana. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg elektrības sadales skapis un starpsiena 2 m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 200 cilvēki. Plkst. 17.07 ugunsdzēsēji glābēji darbu notikumā noslēdza.

Plkst. 12.12 saņemts izsaukums uz Jelgavas novada Glūdas pagastu, kur mežā bija apmaldījušies divi cilvēki. Telefoniski sazinoties ar cilvēkiem ugunsdzēsēji glābēji palīdzēja izkļūt no meža. Savukārt plkst. 12.02 ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Alūksnes novada Mālupes pagastā, kur arī cilvēks bija apmaldījies mežā. Izmantojot dronu teritorijas apsekošanai no augšas, autocisternas skaņas signālu, un telefoniski sazinoties, ugunsdzēsēji glābēji palīdzēja cilvēkam izkļūt no meža.

VUGD atgādina - ja saprotat, ka pašu spēkiem nespēsiet izkļūt no meža, zvaniet glābējiem uz tālruni 112 un nosauciet pēc iespējas konkrētākus orientierus – kurā vietā Jūs iegājāt mežā, cik ilgi esat uzturējies mežā, kādus dabas vai cilvēka veidotus objektus Jūs esat šķērsojis vai tiem pagājis garām. Atcerieties, ka jebkurš sīkums var palīdzēt glābējiem Jūs atrast!

Ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega pirts siena un malka, šķeldas kaudze, vieglā automašīna, griķi un divos gadījumos atkritumi.