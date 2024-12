Aizvadītajā diennaktī Ķegumā vairākās atsevišķās vietās avarējušas kopumā piecas vieglās automašīnas

Vakar plkst. 19.44 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Līvānu novada Jersikas pagastu, kur, saskaņā ar sākotnējo informāciju, trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā bija izveidojies sadūmojums. Notikuma vietā konstatēts, ka ēkas otrā stāva dzīvoklī dega paklājs 2 m2 platībā. No piedūmotā dzīvokļa izglābts cilvēks. Ugunsgrēks likvidēts plkst. 20.33

Plkst. 16.41 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Olaines pagasta Jaunolaini, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dega dīvāns 4 m2 platībā. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kuru pirms VUGD ierašanās no piedūmotā dzīvokļa izglāba aculiecinieks, kurš sadzirdēja skanam dūmu detektoru un paspēja laikus cilvēku nogādāt drošībā. Cietušais cilvēks nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Plkst. 17.42 ugunsgrēks likvidēts.

Vakar plkst. 8.59 saņemts izsaukums uz Mārupes novada Babītes pagastu, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums kā rezultātā vieglā automašīna atradās ūdenstilpē uz jumta. Pirms VUGD ierašanās no transportlīdzekļa pašu spēkiem izkļuva trīs cilvēki no kuriem viens notikumā cieta. Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja tehnisko šķidrumu noplūdi un uzstādīja absorbējošās un ierobežojošās bonas. Automašīna tika izcelta no ūdenstilpes un plkst. 11.22 darbs notikumā noslēdzās.

Vakar plkst. 6.55 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Aizkraukles novada Kokneses pagastu, kur notika divu kravas automašīnu sadursme un bija iespiesti divi cilvēki. Ugunsdzēsēji glābēji ar hidraulisko instrumentu palīdzību cilvēkus atbrīvoja un nodeva NMPD darbiniekiem. Avārijas rezultātā tika bojāta viena no transportlīdzekļa degvielas tvertnēm un no tās noplūda apmēram 100 litru dīzeļdegvielas. Izmantojot absorbentu, dīzeļdegviela tika savākta. Plkst. 12.13 darbi notikuma vietā tika pabeigti.

Vakardienas rītā ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz vairākiem ceļu satiksmes negadījumiem, kur pārsvarā visos gadījumos atvienoja automašīnām akumulatora klemmes, kā arī sakārtoja ceļa braucamo daļu. Izsaukumi saņemti uz – Ogres novada Tomes pagastu, kur avarējusi viena vieglā automašīna, Bauskas novada Brunavas pagastu, Ogres novada Ķegumu, kur vairākās atsevišķās vietās avarējušas kopumā piecas vieglās automašīnas, Ķekavas novada Plakanciemu, kur vieglā automašīna ieslīdējusi grāvī, un pēc neilga mirkļa vēl viena automašīna Plakanciemā avarēja grāvī.

Ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, sodrēji ēkas dūmvadā, neapsaimniekota ēka, sadzīves mantas, veļas mašīna,