Ceturtdiena, 29. janvāris, 2026 09:06

Aizvadītajā diennaktī notikuši 200 ceļu satiksmes negadījumi

Foto: Valsts policija
Aizvadītajā diennaktī reģistrēti 200 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem vienā dzīvību zaudējis velosipēdists, informēja Valsts policija.

Policijā skaidroja, ka negadījumu skaits bijis lielāks nekā ikdienā, kad nav sniegoti laikapstākļi.

Rīgas reģionā notikuši 109 ceļu satiksmes negadījumi. No tiem astoņi bijuši ar cietušajiem, bet kopumā šajās avārijās cietuši deviņi cilvēki, tostarp pieci gājēji un viens velosipēdists.

Vienā no Rīgas reģionā notikušajiem ceļu satiksmes negadījumiem gājis bojā velosipēdists. Likumsargi skaidro, ka Āgenskalna ielā ap plkst. 16 velosipēda vadītājs zaudēja vadību pār transportlīdzekli un krita. Cilvēks mira notikuma vietā. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus.

Viens cietušais bijis avārijā Kurzemes reģionā, kur kopumā reģistrēti 20 ceļu satiksmes negadījumi.

Zemgalē notikušas 35 avārijas, Latgalē - 27, bet Vidzemē - deviņas. Tajās cietušo nav bijis.

Ceļu satiksmes jomā pieņemti 386 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 89 par ātruma pārsniegšanu un desmit par agresīvu braukšanu.

Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākts viens administratīvo pārkāpumu process un pieci kriminālprocesi.

