Piektdiena, 02.01.2026 12:21
Indulis, Iva, Ivis, Ivo
Piektdiena, 02.01.2026 12:21
Indulis, Iva, Ivis, Ivo
Piektdiena, 2. janvāris, 2026 10:42

Aizvadītajā diennaktī pie stūres reibumā pieķerti deviņi šoferi

Leta
Aizvadītajā diennaktī pie stūres reibumā pieķerti deviņi šoferi
Foto: Valsts policija
Piektdiena, 2. janvāris, 2026 10:42

Aizvadītajā diennaktī pie stūres reibumā pieķerti deviņi šoferi

Leta

Gada pirmajā dienā pie stūres reibumā pieķerti deviņi šoferi, informēja Valsts policija.

Rīgas reģionā alkohola reibumā pie transportlīdzekļa stūres sēdies viens autovadītājs, Zemgalē - divi, Vidzemē - divi, Kurzemē - viens, savukārt Latgalē - trīs.

Divu transportlīdzekļu vadītāju organismā alkohola koncentrācija nepārsniedza 1,5 promiles, tāpēc viņi tiks cauri ar administratīvo atbildību, bet pārējiem tiks piemērota kriminālatbildība.

Četriem vadītājiem transportlīdzekļi tiks konfiscēti, bet no trijiem piedzīs to vērtību.

Ceļu satiksmes jomā aizvadītajā diennaktī kopumā pieņemti 285 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 58 par ātruma pārsniegšanu un 29 par agresīvu braukšanu.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?