Rīgas reģionā alkohola reibumā pie transportlīdzekļa stūres sēdies viens autovadītājs, Zemgalē - divi, Vidzemē - divi, Kurzemē - viens, savukārt Latgalē - trīs.
Divu transportlīdzekļu vadītāju organismā alkohola koncentrācija nepārsniedza 1,5 promiles, tāpēc viņi tiks cauri ar administratīvo atbildību, bet pārējiem tiks piemērota kriminālatbildība.
Četriem vadītājiem transportlīdzekļi tiks konfiscēti, bet no trijiem piedzīs to vērtību.
Ceļu satiksmes jomā aizvadītajā diennaktī kopumā pieņemti 285 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 58 par ātruma pārsniegšanu un 29 par agresīvu braukšanu.