Aizvadītajā diennaktī pieķerti 11 dzērājšoferi

Svētdiena, 07.09.2025 14:04
Ermīns, Regīna
Sestdiena, 6. septembris, 2025 11:48

Leta
Foto: Valsts policija
Aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem apturēti 11 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā, liecina Valsts policijas apkopotā informācija.

Rīgas reģionā pieķerti pieci automašīnu vai motociklu vadītāji alkohola reibumā, Zemgalē - trīs, Latgalē - divi, bet Kurzemē viens šoferis alkohola reibumā.

Astoņos gadījumos par braukšanu alkohola reibumā sākti kriminālprocesi, bet trīs gadījumos - administratīvie pārkāpuma procesi.

Vienam dzērājšoferim automašīna tiks konfiscēta, bet no septiņiem autovadītājiem tiks piedzīta transportlīdzekļa vērtība.

Diennakts laikā ceļu satiksmes jomā noformēti 489 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 202 par ātruma pārsniegšanu, bet pieci par agresīvu braukšanu, liecina policijas apkopotie dati.

