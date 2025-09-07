Aizvadītajā diennaktī pieķerti 11 dzērājšoferi

Rīgas reģionā pieķerti pieci automašīnu vai motociklu vadītāji alkohola reibumā, Zemgalē - trīs, Latgalē - divi, bet Kurzemē viens šoferis alkohola reibumā.
Astoņos gadījumos par braukšanu alkohola reibumā sākti kriminālprocesi, bet trīs gadījumos - administratīvie pārkāpuma procesi.
Vienam dzērājšoferim automašīna tiks konfiscēta, bet no septiņiem autovadītājiem tiks piedzīta transportlīdzekļa vērtība.
Diennakts laikā ceļu satiksmes jomā noformēti 489 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 202 par ātruma pārsniegšanu, bet pieci par agresīvu braukšanu, liecina policijas apkopotie dati.