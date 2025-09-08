Aizvadītajā diennaktī pieķerti 14 dzērājšoferi

Pirmdiena, 08.09.2025 22:15
Aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem apturēti 14 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā, liecina Valsts policijas apkopotā informācija.

Rīgas reģionā pieķerti divi automašīnu vai motociklu vadītāji alkohola reibumā, Zemgalē - pieci, Latgalē - pieci, bet Kurzemē un Vidzemē pa vienam šoferim alkohola reibumā.

Deviņos gadījumos par braukšanu alkohola reibumā sākti kriminālprocesi, bet piecos gadījumos - administratīvā pārkāpuma procesi.

Četriem dzērājšoferiem automašīnas tiks konfiscētas, bet no pieciem autovadītājiem tiks piedzīta transportlīdzekļa vērtība.

Diennakts laikā ceļu satiksmes jomā noformēti 469 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 209 par ātruma pārsniegšanu, liecina policijas apkopotie dati.

