Svētdiena, 10.05.2026 16:22
Maija, Paija
Svētdiena, 10.05.2026 16:22
Maija, Paija
Svētdiena, 10. maijs, 2026 10:41

Aizvadītajā diennaktī pieķerti 14 iereibuši šoferi

LETA
Aizvadītajā diennaktī pieķerti 14 iereibuši šoferi
Foto: LETA
Svētdiena, 10. maijs, 2026 10:41

Aizvadītajā diennaktī pieķerti 14 iereibuši šoferi

LETA

Aizvadītajā diennaktī Latvijā pieķerti 13 autovadītāji, kuri transportlīdzekli vadījuši alkohola reibumā, kā arī viens šoferis, kurš, iespējams, bijis narkotisko vielu ietekmē, informēja Valsts policijā.

Ceļu satiksmes jomā pieņemti 436 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 182 par ātruma pārsniegšanu, kā arī viens par agresīvu braukšanu Vidzemes reģionā.

Visvairāk pārkāpumu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu reģistrēti Vidzemes reģionā, kur fiksēti 57 gadījumi. Kurzemē konstatēti 43 šādi pārkāpumi, Latgalē un Zemgalē - pa 35, bet Rīgā un tās apkārtnē - 12.

Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti pieci administratīvo pārkāpumu procesi un astoņi kriminālprocesi. Par braukšanu stiprā reibumā konfiscēti trīs transportlīdzekļi, bet vēl no sešiem autovadītājiem piedzīta transportlīdzekļa vērtība.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?