Ceļu satiksmes jomā pieņemti 436 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 182 par ātruma pārsniegšanu, kā arī viens par agresīvu braukšanu Vidzemes reģionā.
Visvairāk pārkāpumu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu reģistrēti Vidzemes reģionā, kur fiksēti 57 gadījumi. Kurzemē konstatēti 43 šādi pārkāpumi, Latgalē un Zemgalē - pa 35, bet Rīgā un tās apkārtnē - 12.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti pieci administratīvo pārkāpumu procesi un astoņi kriminālprocesi. Par braukšanu stiprā reibumā konfiscēti trīs transportlīdzekļi, bet vēl no sešiem autovadītājiem piedzīta transportlīdzekļa vērtība.