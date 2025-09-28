Aizvadītajā diennaktī pieķerti deviņi dzērājšoferi

Kurzemē pieķerti trīs automašīnu vadītāji alkohola reibumā, Zemgalē un Rīgas reģionā - pa diviem, bet Latgalē un Vidzemē - pa vienam šoferim alkohola reibumā.
Astoņos gadījumos par braukšanu alkohola reibumā sākti kriminālprocesi, bet vienā gadījumā - administratīvā pārkāpuma procesi.
Diviem dzērājšoferiem automašīnas tiks konfiscētas, bet no sešiem tiks piedzīta transportlīdzekļa vērtība.
Diennakts laikā ceļu satiksmes jomā noformēti 508 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 237 par ātruma pārsniegšanu, liecina policijas apkopotie dati.