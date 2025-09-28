Svētdiena, 28.09.2025 21:32
Sestdiena, 27. septembris, 2025 10:13

Aizvadītajā diennaktī pieķerti deviņi dzērājšoferi

Leta
Aizvadītajā diennaktī pieķerti deviņi dzērājšoferi
Foto: Valsts policija
Aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem apturēti deviņi transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā, liecina Valsts policijas apkopotā informācija.

Kurzemē pieķerti trīs automašīnu vadītāji alkohola reibumā, Zemgalē un Rīgas reģionā - pa diviem, bet Latgalē un Vidzemē - pa vienam šoferim alkohola reibumā.

Astoņos gadījumos par braukšanu alkohola reibumā sākti kriminālprocesi, bet vienā gadījumā - administratīvā pārkāpuma procesi.

Diviem dzērājšoferiem automašīnas tiks konfiscētas, bet no sešiem tiks piedzīta transportlīdzekļa vērtība.

Diennakts laikā ceļu satiksmes jomā noformēti 508 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 237 par ātruma pārsniegšanu, liecina policijas apkopotie dati.

