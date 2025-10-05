Aizvadītajā diennaktī pieķerti deviņi dzērājšoferi

Rīgas reģionā pieķerti pieci automašīnu vadītāji alkohola reibumā, Zemgalē - trīs, bet Vidzemē - viens šoferis alkohola reibumā.
Astoņos gadījumos par braukšanu alkohola reibumā sākti kriminālprocesi, bet vienā gadījumā - administratīvā pārkāpuma process.
Četriem dzērājšoferiem automašīnas tiks konfiscētas, bet no vēl četriem tiks piedzīta transportlīdzekļa vērtība.
Diennakts laikā ceļu satiksmes jomā noformēti 469 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 223 par ātruma pārsniegšanu, bet divi par agresīvu braukšanu, liecina policijas apkopotie dati.