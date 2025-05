Aizvadītajā diennaktī pieķerti vairāki dzērājšoferi

Divos gadījumos sākti administratīvā pārkāpuma procesi, bet desmit gadījumos - kriminālprocesi. No desmit vadītājiem par šo pārkāpumu piedzīs pilnu vai daļēju vadītā transportlīdzekļu vērtību.

Krimināllikums paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles. Tāpat kriminālatbildība paredzēta par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.

Kopumā ceļu satiksmes jomā aizvadītajā diennaktī pieņemti 615 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 317 par ātruma pārsniegšanu.

Valsts policija svētku brīvdienās pastiprināti uzrauga sabiedrisko kārtību un arī drošību uz autoceļiem. Īpašu uzmanību policija solījusi pievērst tiem autovadītājiem, kuri sēdušies pie stūres apreibinošo vielu vai alkoholisko dzērienu iespaidā.