Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi

Ceļu satiksmes jomā pieņemti 427 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 172 par ātruma pārsniegšanu un trīs par agresīvu braukšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi un trīs kriminālprocesi.
LETA jau ziņoja, ka otrdienas rītā Talsu novadā kravas un vieglās automašīnas sadursmē gāja bojā divas personas, kas atradās vieglajā auto.
Trešdien policija informēja, ka negadījumā bija iesaistīta vieglā automašīna "Audi" un kravas transportlīdzeklis "Volvo". Dzīvību zaudēja vieglajā auto esošā sieviete un vīrietis. Kravas transportlīdzekļa vadītājs un pasažieris negadījumā guva traumas, tāpēc tika nogādāti medicīnas iestādē.
Policijā par notikušo sākts kriminālprocess.