Aizvadītā nedēļa Ogres slimnīcā aizritējusi salīdzinoši mierīgā gaisotnē, tomēr stacionēti 130 akūti pacienti, kas ir daudz. SIA “Ogres rajona slimnīca” valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs norāda, ka līgumā ar Nacionālo veselības dienestu nedēļā paredzēta 104 pacientu uzņemšana un faktiski ik nedēļu veidojas, ja tā var teikt, pārstrāde. Slimnīcas vadītājs cer, ka valsts arī šo pacientu ārstēšanas izdevumus kompensēs. D. Širovs piebilst, ka pārstrāde veidojas, jo cilvēki labprāt izvēlas ārstēties tieši Ogrē – pacienti šurp brauc gan no novada pagastiem, gan Aizkraukles novada, Pierīgas, Rīgas, pat no Jēkabpils un Bauskas novada.
Savukārt Uzņemšanas nodaļā palīdzība dienā sniegta vidēji 34 cilvēkiem, kas ir nedaudz mazāk, nekā ierasts. Iespējams, līdz ar mitro laiku cilvēki vairāk uzturējušies iekštelpās un guvuši mazāk traumu, mazāk ir arī iekaisīgo respiratoro slimību un kardioloģisko pacientu, arī vīrusu izplatība vēl nav novērota.
Ļoti ražīgs darbs bijis Dzemdību nodaļā, kur aizvadītajā nedēļā pasaulē nācis 21 jaunpiedzimušais. Vienā dienā sagaidīti pat septiņi mazuļi!
Priecīgs notikums gan slimnīcai, gan pacientiem ir arī tas, ka sertificētas anestezioloģes – reanimatoloģes Dr. Sigita Kalniņa un Iveta Grižibovska beigušas rezidentūru algoloģijā un uzsāk pacientu pieņemšanu. Slimnīcas vadītājs skaidro, ka algoloģija ir sāpju terapija.
Lai palīdzētu pacientiem ar akūtām un hroniskām sāpēm, dakteres veiks konsultēšanu, sāpju klīnisku izmeklēšanu un novērtēšanu, konservatīvas terapijas izvēli un piemērošanu katram konkrētajam slimniekam.
Pacientiem ar mugurkaula sāpēm un starpskriemeļa diska protrūzijām pieejama invazīva atsāpināšana (“blokāde”), kuras laikā lokāli tiek ievadīti ilgas darbības pretiekaisuma medikamenti un vietējas darbības pretsāpju medikamenti, procedūru veic rentgena un kontrastvielas kontrolē. Tas palīdz ievadīt medikamentus precīzi mugurkaulā nervu kompresijas vietā.
Savukārt pacientiem ar fasešu, tas ir, starpskriemeļu locītavu sāpēm – pielieto fasešu locītavu infiltrāciju vai n.rami medialis (mediāla zara blokādi, nervs, kas inervē un pārvada sāpes no fasešu locītavām), kuras laikā lokāli ievada ilgas darbības pretiekaisuma medikamentus un vietējas darbības pretsāpju medikamentus. Manipulāciju veic rentgenkontrolē.
D. Širovs skaidro, ka pie algologa var vērsties arī pacienti ar sakroileālām (locītava starp krustu kaulu un iegurni) sāpēm un/vai sakroileītu. Ārstes pielieto invazīvo atsāpināšanu, kuras laikā lokāli ievada ilgas darbības pretiekaisuma medikamentus un vietējas darbības pretsāpju medikamentus. Lai precīzi ievadītu medikamentus sakroileālajā locītavā, arī šo manipulāciju veic rentgenkontrolē un kontrastvielas kontrolē. “Pacientiem ar lielo locītavu sāpēm (plecs, gūža, celis, elkonis, pēda) pielieto invazīvo atsāpināšanu gan ultrasonogrāfijas kontrolē, gan rentgenkontrolē un kontrastvielas kontrolē. Savukārt pacientiem ar perifēro nervu kompresijas sindromiem (karpālā tuneļa sindroms, “tenisista” elkoņa sindroms, tibiāla nerva kompresija un tā tālāk) pielieto invazīvo atsāpināšanu, kuras laikā lokāli ievada ilgas darbības pretiekaisuma medikamentus un vietējas darbības pretsāpju medikamentus, procedūru veic ultrasonogrāfijas kontrolē. Algologs var veikt arī trigerpunktu atsāpināšanu, ja ir miofasciālas sāpes, un arī to veic ultrasonogrāfijas kontrolē,” skaidro D. Širovs. Pacienti uz algologa konsultāciju var pierakstīties slimnīcas reģistratūrā.