Ceturtdiena, 09.10.2025 22:48
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:48
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 29. marts, 2022 20:13

Aizvadītajā nedēļā Ogres slimnīcā darbu sākuši bēgļi no Ukrainas

Aizvadītajā nedēļā Ogres slimnīcā darbu sākuši bēgļi no Ukrainas
Otrdiena, 29. marts, 2022 20:13

Aizvadītajā nedēļā Ogres slimnīcā darbu sākuši bēgļi no Ukrainas

Pagājušajā nedēļā Ogres rajona slimnīcā stacionēti 110 pacienti, bet ambulatoro palīdzību uzņemšanas nodaļā saņēmuši 157 pacienti. Visās slimnīcas nodaļās šobrīd ir brīvas vietas pacientu stacionēšanai, kā arī, veicot regulāru testēšanu, nav vērojams Covid-19 infekcijas uzliesmojums pacientu vidū, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Slimnīcas uzņemšanas nodaļā medicīniskā palīdzība tiek sniegta arī novadā izmitinātajiem bēgļiem no Ukrainas. Ukrainas pilsoņiem veselības aprūpe tiek sniegta kopējās rindas kārtībā tā pat kā Latvijas iedzīvotājiem un viņi saņem tieši tādus pašus veselības aprūpes pakalpojumus, kādi pieejami Latvijas iedzīvotājiem, norāda Dainis Širovs.


Pagājušajā nedēļā darbu slimnīcas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā Ogres pansionāts darbu sākusi ģimenes ārste no Ukrainas, kura darbu veiks mentora uzraudzībā. Bēgļi no Ukrainas aizpildījuši slimnīcas piedāvāto sētnieka un apkopējas vakanci.


Ogres slimnīcas izveidotajā Covid-19 testēšanas punktā un akreditētajā laboratorijā nedēļas laikā veikti 395 PĶR testi no kuriem 111 (28%) bijuši pozitīvi. Slimnīcas vadītājs paredz, ka izveidotā laboratorija būs liels ieguvums rudenī, kad tiek prognozēts Covid-19 infekcijas uzliesmojums.


Aizvadītajā nedēļā slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 9 mazuļi. Dainis Širovs norāda, ka dzemdību skaits saglabājies līdzīgs, kā pagājušogad, taču neliels uztraukums ir par šī brīža situāciju pasaulē un to, kā tā atspoguļosies uz dzemdību skaitu gada nogalē.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?