Slimnīcas uzņemšanas nodaļā medicīniskā palīdzība tiek sniegta arī novadā izmitinātajiem bēgļiem no Ukrainas. Ukrainas pilsoņiem veselības aprūpe tiek sniegta kopējās rindas kārtībā tā pat kā Latvijas iedzīvotājiem un viņi saņem tieši tādus pašus veselības aprūpes pakalpojumus, kādi pieejami Latvijas iedzīvotājiem, norāda Dainis Širovs.
Pagājušajā nedēļā darbu slimnīcas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā Ogres pansionāts darbu sākusi ģimenes ārste no Ukrainas, kura darbu veiks mentora uzraudzībā. Bēgļi no Ukrainas aizpildījuši slimnīcas piedāvāto sētnieka un apkopējas vakanci.
Ogres slimnīcas izveidotajā Covid-19 testēšanas punktā un akreditētajā laboratorijā nedēļas laikā veikti 395 PĶR testi no kuriem 111 (28%) bijuši pozitīvi. Slimnīcas vadītājs paredz, ka izveidotā laboratorija būs liels ieguvums rudenī, kad tiek prognozēts Covid-19 infekcijas uzliesmojums.
Aizvadītajā nedēļā slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 9 mazuļi. Dainis Širovs norāda, ka dzemdību skaits saglabājies līdzīgs, kā pagājušogad, taču neliels uztraukums ir par šī brīža situāciju pasaulē un to, kā tā atspoguļosies uz dzemdību skaitu gada nogalē.