Ceturtdiena, 09.10.2025 22:48
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:48
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 23. marts, 2022 15:00

Aizvadītajā nedēļā Ogres slimnīcā pasaulē nākuši 12 mazuļi

Aizvadītajā nedēļā Ogres slimnīcā pasaulē nākuši 12 mazuļi
Trešdiena, 23. marts, 2022 15:00

Aizvadītajā nedēļā Ogres slimnīcā pasaulē nākuši 12 mazuļi

Pagājušajā nedēļā Ogres rajona slimnīcā stacionēti 120 pacienti, bet ambulatoro palīdzību uzņemšanas nodaļā saņēmuši 171 pacients. Savukārt slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 12 mazuļi, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Katru dienu slimnīcā medicīniskā palīdzība tiek sniegta arī 2-3 Ogres novadā izmitinātajiem bēgļiem no Ukrainas. Lielākoties palīdzība nepieciešama bērniem, kas apaukstējušies daudzas stundas pavadot aukstumā uz Ukrainas robežas, taču pēc palīdzības griezušies arī pieaugušie. Šiem cilvēkiem pienākas tieši tāda pati veselības aprūpe, kā Latvijas iedzīvotājiem un pakalpojumi tiek sniegti rindas kārtībā, atklāj Dainis Širovs.


Savukārt Ukrainas bēgļiem, kuri meklē darba iespējas Ogres rajona slimnīcā tiek piedāvātas vairākas vakances apkopējām, pansionāta darbiniekiem, kā arī viena medmāsas vakance.


Tāpat, kā visā valstī, arī Ogres novadā vērojams, ka saslimšana ar Covid-19 infekciju samazinās. Ogres slimnīcas izveidotajā Covid-19 testēšanas punktā un laboratorijā pagājušajā nedēļā veikti 326 PĶR testino kuriem 161 (49%) bijis pozitīvs. Arī šonedēļ Ogres slimnīcas testēšanas punktā, analīzes iespējams veikt 7 dienas nedēļā gan pēc iepriekšēja pieraksta, gan dzīvās rindas kārtībā.Pieteikties Covid-19 testēšanai var zvanot uz tālruni 29716628 vai vienoto tālruni 8303 no plkst. 8.00 līdz 16.00.


Tuvākajā laikā Ogrē plānots nodrošināt Hemodialīzes jeb asins attīrīšanas procesu ar mākslīgo nieri. Pakalpojuma nodrošināšanai slimnīca iegādājusies 4 hemodialīzes iekārtas, kuras cer uzstādīt šīs nedēļas laikā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?