Katru dienu slimnīcā medicīniskā palīdzība tiek sniegta arī 2-3 Ogres novadā izmitinātajiem bēgļiem no Ukrainas. Lielākoties palīdzība nepieciešama bērniem, kas apaukstējušies daudzas stundas pavadot aukstumā uz Ukrainas robežas, taču pēc palīdzības griezušies arī pieaugušie. Šiem cilvēkiem pienākas tieši tāda pati veselības aprūpe, kā Latvijas iedzīvotājiem un pakalpojumi tiek sniegti rindas kārtībā, atklāj Dainis Širovs.
Savukārt Ukrainas bēgļiem, kuri meklē darba iespējas Ogres rajona slimnīcā tiek piedāvātas vairākas vakances apkopējām, pansionāta darbiniekiem, kā arī viena medmāsas vakance.
Tāpat, kā visā valstī, arī Ogres novadā vērojams, ka saslimšana ar Covid-19 infekciju samazinās. Ogres slimnīcas izveidotajā Covid-19 testēšanas punktā un laboratorijā pagājušajā nedēļā veikti 326 PĶR testino kuriem 161 (49%) bijis pozitīvs. Arī šonedēļ Ogres slimnīcas testēšanas punktā, analīzes iespējams veikt 7 dienas nedēļā gan pēc iepriekšēja pieraksta, gan dzīvās rindas kārtībā.Pieteikties Covid-19 testēšanai var zvanot uz tālruni 29716628 vai vienoto tālruni 8303 no plkst. 8.00 līdz 16.00.
Tuvākajā laikā Ogrē plānots nodrošināt Hemodialīzes jeb asins attīrīšanas procesu ar mākslīgo nieri. Pakalpojuma nodrošināšanai slimnīca iegādājusies 4 hemodialīzes iekārtas, kuras cer uzstādīt šīs nedēļas laikā.