Uz šo brīdi neviens darbinieks ne Ogres slimnīcā ne pansionātā nav saslimis ar Covid-19.
Pagājušā nedēļā no dažādām prioritārajām grupām, saskaņā ar manavakcina.lv sarakstu vakcinācija tika veikta 214 personām. Diemžēl daudzi cilvēki no vakcinācijas atteicās, jo nezināmu iemeslu dēļ, nav ticība AstraZeneca vakcīnai. Pirmdien tiek plānots saņemt 204 “Pfizer” vakcīnas. Cik vakcīnas saņemsim, tik arī iedzīvotājus savakcinēsim, uzsver D Širovs. Slimnīcas speciālisti sazināsies gan ar tiem iedzīvotājiem, kuri ir reģistrējušies manavakcina.lv tekošajā rindā, gan arī tie, kuri no vakcīnas šoreiz attiecās.
“ Esam gatavi masveida vakcinācijai - mums ir gan atbilstošas telpas, gan varam nodrošināt vakcinācijas speciālistus. Ja saņemto vakcīnu daudzums ir tāds, kā šobrīd, tad plašāku telpu atvēršanai nav jēgas” skaidro D.Širovs.
Ogres slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 8 mazuļi.