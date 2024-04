Aizvien biežāk traumas gūst reibumā

SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs stāsta, ka aizvadītajā nedēļā slimnīcā kopumā stacionēti 113 pacienti, no kuriem ar akūtām saslimšanām 108. D.Širovs piebilst, ka līgumā ar Nacionālo Veselības dienestu valsts apmaksātu palīdzību nedēļā paredzēts sniegt tikai 102 akūtiem pacientiem, taču nevienam palīdzība tāpēc, protams, neatsaka. «Slimnieki, kurus šobrīd uzņemam, lielākoties ir ar dažādu hronisku kaišu paasinājumiem un viņiem slimnīcā nepieciešams pavadīt ilgāku laiku, jo šīs kaites nereti ir ielaistas,» skaidro slimnīcas vadītājs.



Aizvadītājā nedēļā Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nākuši septiņi mazuļi. Savukārt ambulatori palīdzība sniegta 236 pacientiem, kuri guvuši dažādas traumas, tostarp alkohola reibumā. Tā, piemēram, nedēļas nogalē Ogres slimnīcā policijas darbinieki ar nepilnas stundas starplaiku nogādājuši 1981.gadā dzimušu, 1991.gadā dzimušu un 1958.gadā dzimušu personu alkohola reibumā. Pēc atskurbšanas atskurbtuvē minētās personas var ārstēties ambulatori mājās. Turklāt, nereti slimnīcā nogādā arī iereibušas personas ar psihiskas dabas traucējumiem – kā tautā mēdz teikt – nodzērušies līdz baltajām pelītēm.



Protams, traumas var gūt arī skaidrā prātā. Tā kādai personai uz kājas uzkritis smagums, vēl kāds traumu guvis, braucot ar velosipēdu, citam pirkstā iedūries dzelonis, vai krītot sasistas ribas un urbjot satraumēta plauksta. 2006.gadā dzimis pusaudzis lēcis no divu metru augstuma un sasitis papēžus. Savukārt 1962.gadā dzimusi sieviete kritusi un salauzusi atslēgas kaulu, vēl kāda persona salauzusi pēdu.



Slimnīcā vērsušas arī personas ar plaukstu sasitumiem, grieztām brūcēm, pēdas saišu sastiepumu, pēdas pirkstu lūzumu, krustenisko saišu plīsumu, bet 2008.gadā dzimusi meitene kritusi sporta nometnē un salauzusi atslēgas kaulu.



Savukārt 15.aprīlī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi slimnīcā agrā rītā nogādājuši 1989.gadā dzimušu vīrieti 2,06 promiles stiprā alkohola reibumā ar sejas un ķermeņa sasitumiem, deguna kaula lūzumu. Cietušo Birzgalē piekāvušas vairākas personas. Savukārt kādu citu iereibušu kungs iepriekšējā dienā Madlienā piekāvuši paziņas. Vīrietim sniegta palīdzība un viņš atlaists mājās ārstēties ambulatori, bet jau nākamajā dienā atkal vērsies slimnīcā, jo piekauts vēlreiz. Šoreiz viņam konstatēti multipli galvas sasitumi, sejas sasitums, deguna kaula lūzums, abu augšdelmu sasitums, ribas lūzums. Jāpiebilst, ka vīrietis bija turpinājis lietot alkoholu – cietušajam konstatēts 2,48 promiles stiprs alkohola reibums.



16.aprīlī slimnīcā nogādāts arī kāds 1956.gadā dzimis kungs, kurš kritis alkohola reibumā un pārsitis galvu.

Vairāki pacienti slimnīcā nogādāti ar sūdzībām par sāpēm vēderā, palielinātu asinsspiedienu, galvas reiboņiem, alerģiskām reakcijām. Jautāts, vai aktuālas ir arī «Covid – 19» saslimšanas, D.Širovs skaidro, ka slimnīcā ar minēto infekcijas slimību kā blakus saslimšanu atrodas tikai trīs pacienti. Nevienam no mediķiem «Covid – 19» šobrīd nav konstatēts. Arī saslimšana ar gripas vīrusu ir jūtami mazinājusies.