“top!” valdes locekle Ilze Priedīte apstiprina, ka izmaiņas darba laikā ir neizbēgamas. Samazinoties iespējam atvērt veikalus agrāk no rīta vai darboties vēlākās vakara stundās, uzņēmēji spiesti pielāgoties situācijai, lai novērstu zaudējumus.
Līdzīgu ainu iezīmē “Aibe” pārvaldnieks Juris Lamberts. Viņš norāda, ka aptuveni 80% mazo veikalu jau strādā tikai atļautajās alkohola tirdzniecības stundās, jo ārpus tām pircēju vienkārši nav. “Nav racionāli maksāt algas par tukšu veikalu,” viņš saka, vienlaikus brīdinot par nopietnāku problēmu: parādījušies pirmie signāli, ka mazie tirgotāji apsver biznesa izbeigšanu. Šādas tendences varot izraisīt situāciju, kurā reģionu iedzīvotājiem iegādāties pat pamata pārtikas preces kļūst arvien sarežģītāk.
Arī “LaTS” valdes priekšsēdētājs Raimonds Okmanis atzīst, ka uzņēmēji pielāgosies, kā nu spēs, taču realitāte ir nepielūdzama — darba laiks daudzviet tiek samazināts, īpaši brīvdienās. Viņš arī norāda, ka jaunā likuma grozījumi uzņēmējdarbības vidi ir vai nu neatstājuši bez izmaiņām, vai ietekmējuši negatīvi. Daļa vietējo mazo veikalu jau esot aizvērušies.
Tikmēr tirgotāji vēro arī mainīgu patērētāju uzvedību. Priedīte stāsta, ka “top!” veikalos augustā reģistrēts ievērojams alkoholisko dzērienu apjoma kritums, kas gan septembrī un oktobrī sāk stabilizēties. Pircēji biežāk izvēlas bezalkoholiskus dzērienus vai dārgākus produktus. Lamberts norāda uz 25% kritumu alkohola tirdzniecībā, taču brīdina: tas automātiski nenozīmē, ka samazinājies alkohola lietotāju skaits. Daļa pircēju, iespējams, uzkrāj alkoholu lielveikalos vai izvēlas nelegālos ceļus.
Interesanti, ka “Elvi” šajos satricinājumos jūtami mazāk — uzņēmuma pārstāve Laila Vārtukapteine stāsta, ka alkohola daļa “Elvi” sortimentā ir neliela, tāpēc ierobežojumu ietekme esot minimāla. Šajā tīklā darba laika izmaiņas notiek galvenokārt sezonāli, nevis likuma dēļ.
Kopš 1. augusta alkoholiskos dzērienus Latvijā var iegādāties tikai no plkst. 10 līdz 20 (pirmdiena–sestdiena) un no plkst. 10 līdz 18 (svētdienās). Šķietami vienkārša norma radījusi domino efektu: mainās ne tikai veikalu darba laiki, bet arī reģionu ekonomiskā vide, konkurence un pat sociālā uzvedība.
Mazajiem tirgotājiem šobrīd ir jālavierē starp izdzīvošanu un zaudējumiem, bet pircējiem — jāpielāgojas jaunajiem noteikumiem. Tikmēr mazumtirdzniecības nozare turpina cerēt, ka šie ierobežojumi neradīs vēl plašāku “veikalu klusuma vilni”, kas Latvijas lauku teritorijās varētu atstāt arvien mazāk iespēju ikdienas iepirkumiem.