Austrumzemgales prokuratūras prokurore pērnā gada 19. decembrī Ogrē, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka apsūdzētā Lolita A. (vārds mainīts), Latvijas pilsone, šķīrusies, vidējā izglītība, strādā SIA par vecāko kasieri, agrāk nav sodīta, izrādīja pretošanos varas pārstāvim, kurš izpilda viņam uzliktos dienesta pienākumus, turklāt – pielietojot vardarbību.
Proti, pērnā gada 29. augustā pulksten 5.25 Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirkņa Reaģēšanas nodaļas jaunākais inspektors, pildot savus dienesta pienākumus, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, reaģēja uz izsaukumu par ģimenes konfliktu. Likumsargs Ogrē, Blāzmas ielas un Ausekļa prospekta krustojumā, līdzās mājai Ausekļa prospektā 9 piegāja pie personas, kura atradās alkohola reibumā. Tajā brīdī pie inspektora pieskrēja apsūdzētā, kura, atrodoties alkohola ietekmē, izturējās izaicinoši un lamājās cieņu aizskarošiem vārdiem. Uz inspektora norādījumiem nomierināties Lolita nereaģēja un turpināja izturēties agresīvi un lamāties ar cieņu aizskarošiem vārdiem. Policijas inspektors pieņēma lēmumu apsūdzēto ievietot dienesta transportlīdzekļa – automašīnas "VW Transporter" – pagaidu turēšanas telpā, lai nogādātu viņu policijas iecirknī administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanai par atrašanos sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī un agresīvu uzvedību. Likumsargs, informējot Lolitu, ka viņi brauks uz iecirkni, pieturēja sievieti aiz rokas un sāka vest uz dienesta transportlīdzekļa pagaidu turēšanas telpu. Lolita, būdama neapmierināta ar valsts amatpersonas veiktajām darbībām, nolūkā nepakļauties viņa likumīgajām darbībām, izrādīja pretestību varas pārstāvim un tīši iekoda policistam labās rokas augšdelmā, tādējādi nodarot viņam fiziskas sāpes.
Apsūdzētā savu vainu izsniegtajā apsūdzībā atzina pilnībā, izdarīto nožēloja, kas atzīts par vainu mīkstinošu apstākli. Vainu pastiprinošie apstākļi netika konstatēti. Liecības par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas apstākļiem Lolita sniegt nevēlējās. Apsūdzētā piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, prokurorei piemērojot viņai priekšrakstu par sodu, nosakot sodu – probācijas uzraudzību uz vienu gadu un diviem mēnešiem. Cietušais nav pieteicis kaitējuma kompensāciju.
Lolitai soda izciešanas uzsākšanai jāierodas Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļā.