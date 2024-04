Alkoholiķi satiksmē kļuvuši pārmēru bīstami

Nupat ceļā uz Tīnūžiem viens pavecs alkoholiķis sarīkoja īstu cirku, ar bēgšanu un pretošanos, braukšanu virsū policistiem. Tas notika sestdienas pievakarē – akurāt piemērotā laikā, lai sarīkotu kārtīgu dzeršanas trīsdiennieku ar vizināšanos uz šņabeni. Protams, pret vainīgo par šitādu ālēšanos sarosināti vairāki administratīvie procesi, taču krimināllietas nebūs, jo, kamēr noziedznieks tika ķeksēts laukā no mašīnas, šņorēts un gādāts uz asins analīzēm slimnīcā, promiļu līmenis jau bija nokrities zem pusotras, kas ir kriminālatbildības robeža. Piemēru, kā notika konkrētā alkoholiķa tvarstīšana, varat lasīt pārnesumā. Turpat arī cits piemērs – no procesa, kur Ogres tiesas namā tika notiesāts kāds alkoholiķis recidīvists. Viņš vienreiz brauca dzērumā, saņēma maigāku prokurora priekšrakstu, tad atkal brauca jau smagākā dzērumā. Tiesību nav, 3 promiles, nosacītais sods nav izciests. Degvielas uzpildes stacijā šo paņēma ciet.





Kāda ir šī un citu dzērāju vainas apziņa? Minimāla. Tikai nonākot cietumā, parādās zināms izmisums, bet ne jau par pastrādāto, bet atņemtajām tiesībām, bez kā nevar darbu dabūt. Braukt viņi turpina arī bez tiesībām, bet darbā bez apliecības pieteikties grūtāk. Tāpēc par veselu rūpalu cietumā kļuvusi apžēlošanas lūgumu rakstīšana Valsts prezidentam. Par to nesen vēstīja Valsts prezidenta kancelejas Apžēlošanas dienesta vadītāja Irina Pūrīte. Rokraksts viens, tikai paraksti atšķiras.





Satiksmes padomē darbs apstājies





Alkoholiķi pie stūres ir ne vien krimināltiesiska, bet arī satiksmes drošības problēma. Teorētiski – tā attiecas uz trim resoriem – tieslietām, iekšlietām un visupirms – satiksmes resoru. Pie Satiksmes ministrijas izveidota speciāla domnīca – Satiksmes drošības padome. Tajā ierēdņi un politiķi kopā ar satiksmes ekspertiem meklē risinājumus aktuālu problēmu risināšanai. «Ogres Vēstis» sazinājās ar padomes pārstāvi, satiksmes drošības ekspertu Oskaru Irbīti – kādas idejas šobrīd tiek apsvērtas alkoholiķu ierobežošanai satiksmē. Izrādās – nekādas. Iepriekšējā ministra Jāņa Vitenberga laikā tika sasaukta viena padomes sēde, kurā nekas netika nolemts. Valdība bija aizņemta ar pašatlaišanos. Tagad ir jauna valdība un jauns satiksmes ministrs – Kaspars Briškens no «Progresīvajiem». Partijas, kas vēlas panākt marihuānas dekriminalizāciju – tātad palaist legālajā apritē vēl vienu atkarības problēmu. Kādi ir jaunā ministra nolūki attiecībā uz satiksmes drošību, tajā skaitā alkoholiķiem pie stūres, tas šobrīd nav izrunāts pat ar Ceļu satiksmes drošības direkciju, līdz ar to esot grūti prognozēt, kā tiks organizēts Satiksmes drošības padomes darbs. Taču kaut kas ir ar steigu jādara, jo esošie soda mēri nestrādā – ne lieli naudassodi, ne mašīnu konfiskācija, ne sēdēšana cietumā, ne arī soda punkti alkoholiķus neattur no sēšanās pie stūres. Attiecībā uz soda punktiem esot vēl viena problēma – tos piešķir tikai policists, bet ja uz ielām un ceļiem policistu nav – soda punkti nevis vairojas, bet dzēšas.





Policisti pārāk dārgi





Oskars Irbītis uzsver, ka policistu klātbūtne mazinātu arī citus pārkāpumus satiksmē – ne tikai braukšanu dzērumā. Taču tas ir dārgs risinājums. Savukārt lētāki pagaidām nav izdomāti. Eksperta skatījumā šobrīd vajadzētu veikt mērķauditorijas socioloģisko izpēti – profilēt alkoholiķus. Tur noteikti izveidotos vairāki vidējie aritmētiskie alkoholiķi – vīrieši, sievietes, jauni, veci. Un tad varētu meklēt, ar kādiem līdzekļiem uz viņiem iedarboties. «Ar cirvi mēs esam pastrādājuši, taču mehāniska sodu palielināšana nestrādā. Tas nozīmē, ka tagad ar ēvelīti jāpiestrādā – vajadzīgi smalkāki risinājumi. Briti savus agresīvos futbola fanus nelaiž stadionā, un tie kļūst rāmi. Varbūt ar dzērājšoferiem jādara kas līdzīgs – jāaizliedz suni turēt, makšķerēšanas licenci atņemt, jāaizliedz uz teātri iet – jāpēta, kas uz kuru grupu varētu iedarboties,» spriež eksperts. Un pilnīgi noteikti ir jāstrādā ar sabiedrību, jāpanāk attieksmes maiņa. 80% no pieķertajiem alkoholiķiem tiek ierosinātas krimināllietas. Tas nozīmē, ka viņi jau bijuši vismaz pusotras promiles reibumā. Tātad lēmums sēsties pie stūres tiek pieņemts esot neadekvātā stāvoklī, un tas ir acīm redzams līdzcilvēkiem. Bet līdzcilvēki klusē vai pat drīzāk iedrošina alkoholiķi. Un arī likums iedrošina, jo braukt līdz puspromilei Latvijā nezin kādēļ drīkst. Un tad «vienu jau var». Un pēc tam vēl vienu…





NOZIEGUMS (Piemērs)





Pielietojot šaujamieroci un speclīdzekļus, Ogres novadā policija aizturējusi agresīvu dzērājšoferi, informē Valsts policija.





9. septembra vakarā Valsts policija saņēma izsaukumu par to, ka Ogres novada Rembates pagastā pa autoceļu P80 virzienā no Kokneses uz Tīnūžiem kāda persona vada transportlīdzekli «Mercedes-Benz», iespējams, atrodoties alkohola reibumā. Pēc neilga brīža policija pamanīja satiksmē piedalāmies konkrēto spēkratu un to apturēja. Likumsargi veica alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpojamā gaisā un konstatēja, ka autovadītājs ir alkohola reibumā. Taču transportlīdzekļa vadītājs atteicās izkāpt no spēkrata un noslāpēt dzinēju, tādēļ piesaistīti papildspēki. Notikuma vietā ieradās papildspēki un vadītājam veikta atkārtota alkohola koncentrācijas pārbaude, kur atkārtoti apstiprinājās, ka autovadītājs ir dzērumā. Dzērājšoferis prasīja policistiem, lai tie atdotu autovadītāja apliecību, taču likumsargs viņam paskaidrojis, ka tā nedarīs. Automašīnas vadītājs atkārtoti atteicās izkāpt no transportlīdzekļa, aizvēra vadītāja puses logu un acīm redzami gatavojās bēgt. Transportlīdzekļa vadītājs strauji sāka braukt un, visticamāk, apzināti brauca virsū policijas darbiniekam, pēc kā ar spēkratu bēga projām no notikuma vietas. Lai apturētu likumpārkāpēju, policists pielietoja šaujamieroci – trīs reizes iešāva automašīnas riepās. Savukārt dzērājšoferis sāka bēgšanu virzienā uz Tīnūžiem. Turpat netālu otrs likumsargs ar dienesta automašīnu panāca un apdzina spēkratu, un nobloķēja tam ceļu. Arī šoreiz pēc vairākkārtīgiem policijas rīkojumiem izkāpt no transportlīdzekļa automašīnas vadītājs to darīt atteicās. Policijas darbinieki, pielietojot speclīdzekļus, automašīnas vadītāju aizturēja. Ņemot vērā, ka persona atteicās parakstīt transportlīdzekļa vadītāja pārbaudes protokolu, persona tika nogādāta medicīnas iestādē alkohola koncentrācijas asinīs noteikšanai. Atkārtotā pārbaudē vīrietim tika konstatētas 1,35 promiles. Pret vīrieti sākti četri administratīvo pārkāpumu procesi: par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām, par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu, par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu un transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā.





SODS (Piemērs. Anonimizēts spriedums)





SPRIEDUMS. Latvijas Republikas vārdā Ogrē 2023. gada 18. augustā





Zemgales rajona tiesa, tiesnese I. Punte, piedaloties prokurorei A. Vanagai, atklātā tiesas sēdē videokonferences režīmā izskatīja krimināllietu /pers. A/ apsūdzībā pēc Krimināllikuma 262. panta pirmās daļas un 312. panta otrās daļas.





Aprakstošā daļa





/Pers. A/ vadīja transportlīdzekli bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, atrodoties alkohola ietekmē, kā arī izvairījās no tiesību ierobežošanas soda izciešanas. Ar Austrumzemgales prokuratūras 2022. gada 28. decembra prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājās spēkā 2023. gada 10. janvārī, /pers. A/ atzīts par vainīgu Krimināllikuma 262. panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīts ar piespiedu darbu 220 stundas, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 5 gadiem.





Ar Zemgales rajona tiesas 2023. gada 23. februāra spriedumu /pers. A/ atzīts par vainīgu Krimināllikuma 126. panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. Saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta piekto daļu pilnībā pieskaitīts Austrumzemgales prokuratūras 2022. gada 28. decembra priekšraksts par sodu, un galīgais sods /pers. A/ noteikts brīvības atņemšana uz četriem mēnešiem un sabiedriskais darbs 220 stundas, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 5 gadiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 55. pantu brīvības atņemšanas sods /pers. A/ noteikts nosacīti ar pārbaudes laiku uz vienu gadu. Spriedums stājās spēkā 2023. gada 7. martā.





2023. gada 1. aprīlī plkst. 1.59 /pers. A/, zinot, ka papildsods – tiesību ierobežošana – pēc minētā sprieduma nav izciests, būdams persona, kurai transportlīdzekļa vadīšanas tiesības ir atņemtas, atrodoties alkohola ietekmē ar alkohola koncentrāciju izelpojamā gaisā 2,99 promiles, kas atbilst alkohola koncentrācijai asinīs, vadīja transportlīdzekli VW Passat ar valsts reģistrācijas numura zīmi /reģistrācijas numurs/ Ogres novadā pa autoceļu Rīga–Daugavpils virzienā uz Ķegumu un iebrauca degvielas uzpildes stacijā. Ar savām darbībām /pers. A/ izdarīja noziedzīgus nodarījumus, kas paredzēti Krimināllikuma 262. panta pirmajā daļā un 312. panta otrajā daļā.





Rezolutīvā daļa





Pamatojoties uz Krimināllikuma 262. panta pirmo daļu un 312. panta otro daļu, Kriminālprocesa likuma 499., 514. pantu, 523. panta 1.1 daļu un 530. pantu, tiesa nosprieda /pers. A/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 262. panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 3 mēnešiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 5 gadiem.





/Pers. A/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 312. panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 1 mēnesi.





Saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta pirmo un otro daļu, pēc noziedzīgu nodarījumu kopības, daļēji saskaitot piespriestos sodus, /pers. A/ noteikt sodu – brīvības atņemšanu uz 3 mēnešiem 20 dienām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 5 gadiem. Saskaņā ar Krimināllikuma 55. panta desmito daļu un 51. panta pirmo daļu noteiktajam sodam pilnīgi pievienot neizciesto sodu un daļēji pievienot neizciesto papildsodu, kas noteikti ar Zemgales rajona tiesas 2023. gada 23. februāra spriedumu, un galīgo sodu /pers. A/ noteikt – brīvības atņemšana uz 7 mēnešiem 20 dienām, sabiedriskais darbs 204 stundas, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 7 gadiem un 6 mēnešiem.





Saskaņā ar Krimināllikuma 52. panta ceturto daļu brīvības atņemšanas soda termiņā ieskaitīt aizturēšanā pavadīto laiku no 2023. gada 1. aprīļa plkst. 3.32 līdz 2023. gada 2. aprīļa plkst. 13.00, kas atbilst divām brīvības atņemšanas dienām, un apcietinājumā pavadīto laiku no 2023. gada 20. maija līdz sprieduma spēkā stāšanās dienai. /Pers. A/ piemēroto drošības līdzekli – apcietinājums – atstāt negrozītu līdz sprieduma spēkā stāšanās dienai. Saskaņā ar Krimināllikuma 52. panta 2.1 daļu sodu – sabiedriskais darbs – izpildīt patstāvīgi, tā izpildi uzsākot pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas. Saskaņā ar Krimināllikuma 70.14 panta 1.1 daļu piedzīt no /pers. A/ valsts labā transportlīdzekļa VW Passat Variant daļēju vērtību 500 EUR.





Piedzīt no /pers. A/ valsts labā procesuālos izdevumus 35 EUR par zvērinātas advokātes I. Marķitānes juridisko palīdzību.





Noteikt /pers. A/ termiņu finanšu līdzekļu par konfiscējamās mantas aizstāšanu un procesuālo izdevumu labprātīgai atlīdzināšanai 30 (trīsdesmit) dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.





Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā pēc tam, kad beidzas termiņš lūguma iesniegšanai par pilna sprieduma sastādīšanu un lūgums nav iesniegts.