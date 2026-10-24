Alūksnes novadā atrod nokritušu dronu

Valsts policija informē, ka sestdienas rītā saņemta informācija par Liepnas pagasta mežā atrastām iespējamām bezpilota lidaparāta atlūzām. Ierodoties notikuma vietā un pārbaudot grūti pieejamu meža apvidu, informācija apstiprinājās. Policijā norāda, ka šobrīd atbildīgās iestādes turpina darbu notikuma vietā un tiek noskaidroti notikušā apstākļi.
Aizsardzības ministrija (AM) informē, kas atrastais ir ārvalstu bezpilota lidaparāts.
NBS ir sākta dienesta pārbaude, lai izvērtētu incidenta apstākļus un pieņemtos lēmumus.
NBS informē, ka 18. oktobrī saņemta informācija par sprādzienam līdzīgu troksni Alūksnes novada Liepnas pagastā. Pēc informācijas saņemšanas no Valsts policijas NBS sāka padziļinātu gaisa telpas novērošanas sistēmu datu analīzi, kuras laikā iegūta informācija par iespējamu neidentificēta objekta pārvietošanos Latvijas gaisa telpā.
Pamatojoties uz iegūto informāciju, NBS sadarbībā ar Valsts policiju sāka iespējamās objekta nokrišanas vietas meklēšanu. Meklēšanas darbi turpinājās arī 19. oktobrī. Pēc divu dienu meklēšanas tie pārtraukti, jo tobrīd pieejamā informācija nebija pietiekama, lai apstiprinātu objekta nokrišanas faktu un noteiktu tā iespējamo atrašanās vietu.
NBS uzsver, ka iespējama gaisa apdraudējuma identificēšanai nepieciešams izvērtēt vairāku novērošanas sistēmu datus un taktisko apstākļu kopumu. "Incidenta brīdī pieejamā informācija nebija pietiekama, lai nepārprotami identificētu bezpilota lidaparātu un apstiprinātu iespējamu apdraudējumu, līdz ar to netika izpildīti noteiktie kritēriji šūnu apraides brīdinājuma izplatīšanai," skaidro armijā.
Incidentā civiliedzīvotāji nav cietuši un nav nodarīti bojājumi civilajai infrastruktūrai. Turpmāks apdraudējums civiliedzīvotāju drošībai saistībā ar šo incidentu nav konstatēts, apliecina NBS.
Bruņotajos spēkos uzsver, ka Krievijas sāktais karš Ukrainā un ar to saistītās militārās aktivitātes turpina radīt drošības riskus reģionā. Krievijas izmantotie elektroniskās karadarbības līdzekļi var ietekmēt bezpilota lidaparātu sakaru un navigācijas sistēmu darbību, tādēļ nav izslēgta līdzīgu incidentu atkārtošanās, kad ārvalstu bezpilota lidaparāti pietuvojas Latvijas gaisa telpai vai tajā ielido.
NBS uzsver, ka turpina Latvijas gaisa telpas novērošanu un sadarbību ar atbildīgajām valsts institūcijām, lai savlaicīgi identificētu iespējamos apdraudējumus un atbilstoši reaģētu.