A.Krauja: “Pēdējā laikā arvien vairāk saņemam informāciju par Latvijas gaisa telpas apdraudējumu. Un jāsaka, ka pēdējā laikā šī informācija par gaisa telpas apdraudējumu pietuvojas arī Ogres novadam, tāpēc vēlos atgādināt, primāri kā būtu jārīkojas, ja saņemam šādu paziņojumu.
Vispirms paliekam iekštelpās un ievērojam divu sienu principu, kas nozīmē, ka starp jums un ārtelpu ir vismaz divas sienas, protams, ja tas ir iespējams.
Kas attiecas uz bērniem, kuri tanī brīdī atrodas kādā no izglītības iestādēm, tāda visa informācija būs atrodama vietnēs ELIS un E-klase. Skolas vadība tur primāri ievietos visu nepieciešamo informāciju, kas jums ir jāzina.
Bet vēl būtiskāk, lai uz viedtālruņiem būtu aplikācija “112”, kur būs atrodama visa informācija, kā rīkoties, kurp doties, kur ir tuvākās patvertnes arī Ogres pilsētā un Ogres novadā.
Es lūdzu neizplatīt dezinformāciju un nepatiesu informāciju, bet uzticēties oficiālajiem avotiem. Ja jums ir tuvinieki, kuriem varbūt nav viedtālruņu un kuriem nav iespējams uzinstalēt šo aplikāciju “112”, piezvanām viņiem, pārliecināmies, vai ar viņiem viss ir kārtībā un pārrunājam tālākās darbības.
Sargājam sevi un tad viss būs kārtībā.”