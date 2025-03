Aparāts, kurš palīdz pacientam vingrot

Pierādīts, ka galvas smadzeņu un nervu funkciju spēju, kā arī kustību apjoma un muskuļu spēka atjaunošanai nepieciešamas atkārtotas kustības, ko lielākoties veic fizioterapijas laikā. SIA «Ogres rajona slimnīca» Rehabilitācijas nodaļas vadītāja Kristīne Dzene stāsta, ka nodaļā pieejamā robottehnoloģijas iekārta «Egzo Tech LUNA EMG» šo procesu padara desmit reižu intensīvāku.

«Iekārtu izmanto, lai uzlabotu neiromuskulāro koordināciju, kustību apjomu, muskuļu spēku. Šī iekārta ir unikāla, jo uztver pacienta muskuļa aktivitāti, nepieciešamības gadījumā to stimulē, lai pacients spētu veikt konkrēto kustību. Līdz ar to cilvēks pat ar ļoti zemu muskuļu aktivitāti/spēku var aktīvi iesaistīties rehabilitācijas procesā, veicot kustību, ko viņš ikdienā varbūt nemaz nevarētu pilnā apjomā izdarīt. Līdz ar to fizioterapijas nodarbība kļūst aptuveni desmitreiz intensīvāka, nekā strādājot tikai ar fizioterapeitu, kurš, starp citu, var strādāt ar diviem pacientiem vienlaikus,» skaidro K. Dzene, piebilstot, ka LUNA EMG pievienojami daudzi moduļi, kas ļauj darboties ar visām lielajām locītavām – plecu, elkoni, plaukstu, gūžu, celi, pēdu. Šis aparāts ir orientēts uz to, lai pacients ar roku vai kāju pēc insulta vai pēc citas saslimšanas spētu veikt kādu konkrētu darbību, piemēram, saliekt elkoni. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste skaidro, ka līdz ar to, pat ja pacientam ir tikai minimāla muskuļa aktivitāte, ko varbūt, tā teikt, ar aci nevar redzēt, pieslēdzot elektrodus, aparāts uztver, ka tomēr muskulis mēģina darboties, saņem signālu un tad to mazliet pastiprina, liekot muskulim sarauties, lai pacients varētu veikt attiecīgo kustību. Šis robots ir izmantojams arī mazā iegurņa orgānu stimulācijai urīna nesaturēšanas, maksts, dzemdes noslīdējumu gadījumos, ar to var mēģināt nostiprināt mazā iegurņa muskulatūru.

«Šī tehnoloģija, kas patiesībā ir ļoti unikāla, ir arī lielisks rīks objektīvai pacienta muskuļu un nervu stāvokļa novērtēšanai, ko rehabilitācijā izdarīt ir samērā grūti. Tiek novērtēta muskuļa aktivitāte, spēks, proporcija un spasticitāte. Šajā gadījumā ir objektīvs mērījums pirms un pēc rehabilitācijas, ko var izprintēt papīra formātā, un pacientam tas ir kā atskaites punkti, lai izvērtētu, cik tad viņš, ja tā var teikt, ir pavirzījies uz priekšu – kāds ir kustību apjoms, muskuļu spēks, iesaistās vai neiesaistās nervs. Dati saglabājas sistēmā. Līdz ar to pacienta izvērtējums dinamikā kļūst objektīvs un balstīts uz datiem,» skaidro K. Dzene.

Lielākoties šo tehnoloģiju pielieto insulta pacientiem, kā arī jebkuras neiroloģiskas saslimšanas gadījumā, kur tiek ierobežotas muskuļu kustību spējas, arī spastika, nervu kontrakcijas. «Kā jau iepriekš minēts, ar robottehnoloģiju var mēģināt uzlabot kustību apjomu locītavās. Nepieslēdzot elektrodus, šo pašu robotu var izmantot jebkuru ortopēdisko pacientu rehabilitācijā, kas ir visas locītavu saslimšanas, pēc operācijas, protezēšanas – izkustināt un iekustināt.

Kontrindikāciju šai iekārtai teorētiski nav. Vienīgais, par ko vajadzētu padomāt, ir elektrostimulatori, ja liek klāt elektrodus, bet paši ražotāji šādu kontrindikāciju nemaz nenorāda,» skaidro K. Dzene, piebilstot, ka robottehnoloģiju var pielietot arī bērniem, sākot no aptuveni sešiem gadiem. Turklāt bērniem ir ļoti interesanti, jo tiek izmantotas spēles. Tā nav gluži virtuālā realitāte, bet ir liels ekrāns, un pacients, it kā spēlējot un mēģinot izpildīt uzdevumu, patiesībā trenējas. Tāpēc tas ir ļoti interesanti gan pieaugušajiem, gan bērniem un, kā atzīst ārste, visiem īstenībā ļoti patīk, jo tas ir daudz savādāk, nekā atnākt pie fizioterapeita pastrādāt. «Protams, reizēm pacienti nodarbības laikā vēlas kontaktu ar cilvēku, bet patiesībā šī terapija pat ir efektīvāka un uz pierādījumiem balstīta, ar objektīviem mērījumiem, pirms un pēc terapijas. Līdz ar to, es teiktu, tas ir daudz efektīvāks veids nekā tikai fizioterapija,» atzīst K. Dzene.

Ogres rajona slimnīcā apmācību strādāt ar šo tehnoloģiju izgājuši visi fizioterapeiti un nepieciešamības gadījumā, izvērtējot pacientu, rehabilitologs nozīmē tehnoloģijas izmantošanu rehabilitācijas procesā.

Robottehnoloģija būtībā ir iekļauta pacienta vizītes laikā pie fizioterapeita, un šobrīd par to nekāda papildu samaksa netiek prasīta.