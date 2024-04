Apgabaltiesai būs jāvērtē lieta par karjera "Granāti" darbību

LETA iepriekš vēstīja, ka, ignorējot Tīnūžu pagasta iedzīvotāju viedokli, pērnā gada 16.jūnijā Ogres novada dome akceptēja SIA "Granāti pluss" paredzēto darbību - dolomīta un smilts ieguvi un produkcijas ražošanu atradnē "Granāti" Ogres novadā Tīnūžu pagastā, iekasējot no SIA "Granāti pluss" 100 000 eiro drošības naudu.



Administratīvā rajona tiesa bija pieņēmusi izskatīšanai Vijas Vilcānes un Reiņa Kļavja pieteikumu par šī lēmuma atcelšanu. Tiesa prasību noradīja, bet par spriedumu tika saņemta apelācijas sūzība.



Kā vēstīts, Tīnūžu pagasta iedzīvotāji jau vairāk nekā četrus gadus cīnās pret karjera "Granāti" izveidošanu. Šajā laikā tikuši apstrīdēti gan dažādu institūciju pieņemtie lēmumi, gan piesaistīti visaugstākā līmeņa eksperti. Iedzīvotāju protesti kulmināciju sasniedza īsi pirms Ogres novada domes pērnā gada 16.jūnija sēdes, kad pret karjera ierīkošanu tika savākti vairāk nekā 770 iedzīvotāju paraksti. Iedzīvotāju prasības ievērot likumā garantētās tiesības tika nosūtīti gan Saeimai, gan atbildīgajai ministrijai, gan tiesībsargam, gan citām valsts un pašvaldības institūcijām.



Ogres novada domes deputāti ar 17 balsīm "par", četrām balsīm "pret" un vienam deputātam balsojumā atturoties nolēma dot atļauju karjera "Granāti" darbībai, iekasējot no SIA "Granāti pluss" 100 000 eiro drošības naudu. Pret šī karjera darba uzsākšanu protestēja Tīnūžu iedzīvotāji, kuri bažījas, ka "Granātu" darbības rezultātā tuvākās apkārtnes iedzīvotāju īpašumos pazudīs ūdens no urbumiem.



Kā liecina informācija "Firmas.lv", "Granāti pluss" pēdējos trīs gados strādājusi bez apgrozījuma. Pērn uzņēmuma zaudējumi sasnieguši 6553 eiro. Uzņēmums reģistrēts 2015.gadā, tā pamatkapitāls ir 2800 eiro. "Granāti pluss" īpašnieki ir Toms Augustāns un Eva Mence.