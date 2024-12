Apledojuma dēļ daudzviet apgrūtināti braukšanas apstākļi

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmā no Augšlīgatnes līdz Raunas pagriezienam, Valmieras šosejas posmā no Braslas tilta līdz Strenčiem, Daugavpils šosejas posmā no Aiviekstes tilta līdz Nīcgalei, Rēzeknes šosejas posmā no Jēkabpils līdz Varakļāniem, Bauskas šosejas posmā no Dzimtmisas līdz Grenctālei, Liepājas šosejas posmā no Anneniekiem līdz Kalvenei un Ventspils šosejas posmā no Ugāles līdz Ventspilij.

Savukārt uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Ventspils, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Bauskas, Dobeles, Cēsu, Valmieras, Valkas, Madonas, Gulbenes, Rēzeknes un Jēkabpils apkārtnē.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceturtdienas rītā ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 48 ziemas dienesta tehnikas vienība.

LVC aicina autovadītājus būs īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ieturot drošu distanci.