Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 88 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmā no Virešiem līdz Veclaicenei un no Strenčiem līdz Valkai, uz Rīgas apvedceļa, Daugavpils šosejas, Bauskas šosejas posmā no Ķekavas apvedceļa līdz Dzimtmisai. Līdzīga situācija ir uz Jelgavas šosejas, Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam un no Mazblīdenes līdz Kalvenei, Ventspils šosejas posmā no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Usmai.
Jāuzmanās arī uz Rēzeknes šosejas, autoceļa Krievijas robeža - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža, Daugavpils apvedceļa, Rēzeknes apvedceļa un Tīnūžu-Kokneses šosejas.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Liepājas, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma, Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Valkas, Alūksnes, Aizkraukles, Jēkabpils, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Ludzas, Daugavpils un Krāslavas apkārtnē.
LVC aicina autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.