Iedzīvotāji aptaujā norāda, ka iespējams kavēs komunālo maksājumu apmaksas termiņus, varēs segt tikai daļu no rēķiniem vai arī atsevišķos gadījumos nespēs tos apmaksāt vispār. Daļa iedzīvotāju arī atzīst, ka vēl nevar novērtēt savu spēju tikt galā ar komunālo maksājumu apmaksu.
Visbiežāk bažas par spēju apmaksāt komunālos maksājumus pauduši jaunieši jeb iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kā arī iedzīvotāji vecumā no 40 līdz 49 gadiem un Latgalē dzīvojošie. Savukārt visretāk šādas bažas izskan iedzīvotāju vidū Rīgā un Vidzemē, konstatēts aptaujā.
"Elenger" izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs Dāvis Skulte informē, ka 2024. gadā "Elenger" aptaujas dati rādīja, ka bažas par spēju apmaksāt ziemas komunālos maksājumus pauda 38% iedzīvotāju. Skulte secina, ka divu gadu laikā būtiskas izmaiņas iedzīvotāju maksātspējā nav novērojamas - noteiktai sabiedrības daļai ekonomiskā situācija nav uzlabojusies, un arī šogad viņi saskaras ar grūtībām segt komunālos maksājumus.
Skulte skaidro, ka lielā sala dēļ janvārī un februārī Latvijā sasniegts rekordliels gāzes patēriņš pēdējo piecu gadu laikā. Bargākas ziemas ietekmē patēriņš pieaudzis arī citviet Eiropā. Tomēr, neraugoties uz būtisko pieprasījuma kāpumu, dabasgāzes cena šā gada janvārī samazinājās par aptuveni 38%, salīdzinot ar pērnā gada janvāri.
Vienlaikus Skulte vērš uzmanību, ka pēdējos gados dabasgāzes tirgū piedzīvotas izteiktas cenu svārstības, ko ietekmē gan laika apstākļi, gan ģeopolitiskā situācija, gan globālā pieprasījuma izmaiņas. Arī šobrīd saistībā ar notikumiem Irānā redzamas straujas izmaiņas dabasgāzes, naftas un elektrības biržas cenās.
Neraugoties uz augsto pieprasījumu Latvijā, gada sākumā izaicinošajiem piegādes apstākļiem sala dēļ, kā arī šī brīža situāciju ar dabasgāzes piegādes pārtraukumu no viena no pasaulē lielākajiem dabasgāzes ražotājiem "QatarEnergy", nav faktisku dabasgāzes piegāžu pārtraukumu Eiropai un dabasgāzes pieejamība Latvijā nav apdraudēta, piebilst Skulte.
"Elenger" veica aptauju sadarbībā ar "Norstat Latvija" 2026. gada janvārī un 2024. gada septembrī, un abās aptaujās piedalījās 1006 iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 76 gadiem.